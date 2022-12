Amber Heard y Johnny Depp conciliaron para evitar pagar altas indemnizaciones

Al parecer, la mediática disputa legal entre Amber Heard y Johnny Depp llegó a su final. Medios internacionales como Variety y la revista Quién anunciaron que en los últimos días los abogados de los exesposos llegaron a un acuerdo y, por fin, hay tregua entre los actores para evitar otro enfrentamiento en la corte.

Esto no quiere decir que podrían volver a ser amigos ni mucho menos, la conciliación tiene que ver más bien con acciones para rebajar las indemnizaciones que ambas partes debían pagarle al otro por las difamaciones mutuas, las cuales emitieron antes de protagonizar uno de los juicios más seguidos de la historia.

Amber Heard y Johnny Depp estuvieron casados por un corto tiempo, sin embargo, de su relación derivó una mediática batalla legal que al parecer llegó a su final. (TIZIANA FABI/AFP)

En junio y tras finalizar la contienda legal, a Heard se le impuso pagarle $10 millones a Depp, debido a lo expresado en un artículo del Washington Post en el que escribió “cómo había sufrido violencia doméstica”. Deep la denunció en el 2019 luego de que se publicara ese texto.

A Depp, por su parte, se le condenó a pagar $2 millones debido a “las declaraciones injuriosas que había hecho acerca del supuesto maltrato psicológico al que le sometió durante su breve matrimonio”, recuerda Quién.

Tras a tregua entre los abogados, la actriz tendrá que pagar solamente el 10% del monto inicial: $1 millón que cubrirá gracias a una póliza. Por su parte, no trascendió el monto que debería cancelar el protagonista de Piratas del Caribe, lo que sí se recordó es que luego de que Amber presentará una apelación tras la resolución del juicio, el actor decidió retirar la suya.

Amber Heard no se rinde y quiere volver a llevar a Johnny Depp a juicio

Si bien hubo conciliación, Heard usó su cuenta de Instagram para manifestar que no se sentía complacida tras el acuerdo. Además, manifestó que perdió toda la esperanza en el sistema judicial.

“Esto no fue un acto de concesión. No hay restricciones ni mordazas con respecto al uso de mi voz en el futuro. He tomado esta decisión después de haber perdido toda esperanza en el sistema judicial de Estados Unidos, que hizo de mi testimonio munición para la industria del entretenimiento y las redes sociales”, empezó escribiendo.

Amber también se refirió a las burlas y señalamientos que vivió durante el juicio, que se convirtió en uno de los escándalos más mediáticos de los tiempos recientes de Hollywwod.

“Fui expuesta a un tipo de humillación que simplemente no puedo revivir. Las abundantes pruebas que corroboraban mi testimonio, la razón y las garantías procesales, fueron excluidas en favor de la popularidad y el poder”, dijo Amber.

En su mensaje destacó el actuar de la justicia en Reino Unido, quejándose de esta forma del proceder en Estados Unidos: “Cuando me presenté frente a un juez en Reino Unido fui reivindicada por un sistema justo, imparcial y robusto, que me protegió y evitó que expusiera en público los peores extractos de mi declaración. La corte determinó que había sido víctima de violencia sexual y doméstica”.