Amaia Montero ‘no está pasando por su mejor momento’, dice hermana de la cantante

La cantante española Amaia Montero, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, encendió las alarmas tras publicar una fotografía suya en su cuenta de Instagram acompañada de este mensaje: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?” Hace un par de días que la intérprete realizó la publicación y desde entonces sus seguidores se han mostrado muy preocupados por ella.

Además de la imagen, la artista escribió otros mensajes que levantaron más la curiosidad sobre su situación personal. ¿Por qué a Maléfica le llaman de esa manera cuándo le cortaron las alas?”, fue otra de de sus frases enigmáticas.

Amaia Montero es recordada por ser la voz principal del grupo La Oreja de Van Gogh. Actualmente trabaja como solista. Foto: IG

Amaia Montero y la foto que tiene preocupados a sus seguidores

Sin embargo, después de esto poco o nada se ha sabido sobre Amaia, lo que ha provocado mucho más interés en lo que podría estar pasando en la vida de la española.

El medio AS publicó una nota en la cual replicó una entrevista que le dio Idoia Montero, hermana de la intérprete, al programa Espejo Público de Antena 3. En la conversación, la hermana y asistente personal aseguró que Amaia “no está pasando por su mejor momento”, pero no dio ningún otro tipo de detalle adicional.

Idoia además afirmó que solo Amaia o su representante son las personas indicadas para hablar sobre su situación.

La última publicación de Montero en Instagram está fechada hace un día (domingo 16 de octubre) y es una foto suya compartiendo escenario con René Pérez (Residente). A la imagen solo la acompañó con la leyenda “René” y unos emoticones.