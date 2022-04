Álvaro Marenco: ‘A veces el cuerpo te pide que descanses’

22 pastillas diarias, cuatro gotas diferentes y cuatro píldoras naturales son parte de los medicamentos que el actor Álvaro Marenco toma diariamente desde principios de este 2022. “Supongo que me hacen bien”, asegura.

La covid-19 ha dejado huella en el afamado actor, quien el pasado viernes 22 de abril cumplió 79 años. Ahora asiste a una terapia en agua los lunes, miércoles y viernes, mientras que los martes y jueves debe ir al Hospital Calderón Guardia a otras terapias que implican hacer “ejercicios fuertes”.

Don Álvaro reconoce que adaptarse no ha sido fácil, pero está muy agradecido y feliz por su proceso, por haber logrado salir adelante y por la recuperación que ha tenido.

Álvaro Marenco cumple al pie de la letra sus terapias. (Mayela Lopez)

“Ya felizmente no necesito una persona que me esté cuidando porque no podía hacer las cosas: no podía subir una escalera, no me podía bañar, aprender a caminar... en fin, toda las cosas que significan haber agarrado una enfermedad tan desagradable como esta (...) Además, en las terapias uno va notando que para algún ejercicio te tienen que poner oxígeno y tal vez hay una persona a la par tuya en los ejercicios que no lo logra. Yo he tratado de ser disciplinado”, comenta.

El actor añade: “Yo estoy bien... siempre trato de decir que estoy bien cuando no lo estoy. Trato de tener un poco de consciencia, que pude ser de esas personas con covid-19 que tienen que esperar 500 días para no tener secuelas”.

[ Álvaro Marenco: ‘¡Jueputa covid, casi me muero, ¿viste?!’ ]

Don Álvaro Marenco asegura que la recuperación ha sido positiva, pues en estos meses ha recibido noticias que lo emocionan mucho. Por ejemplo, el estreno en este 2022 de las películas costarricenses El año que nací y Volvió, en las que participó en el 2018 y 2019.

“Lo curioso es que lo que hice en ficción ahora me ha tocado vivirlo y eso es muy loco en la carrera de un actor porque no es que nunca me he enfermado, pero es que eran situaciones extremas en ambos personajes y situaciones extremas en Álvaro. Entonces me gustó mucho eso porque te da energía para seguir pensando que te puedes curar mejor y también que poco a poco puedes volver a la rutina”, detalla.

De hecho, el actor comenta que hace poco filmó un comercial para la Junta de Protección Social y le dio mucha “ternura” ver que adaptaron la filmación y el anuncio a las limitaciones que ahora tiene, según afirmó.

Y aunque trabaja por gusto, por ahora quiere concentrarse en su recuperación. El padre de Ítalo, Daniel y Valentina asegura que desde 1972 no ha parado de trabajar, sin embargo, “a veces el cuerpo te pide que descanses”.

“Siempre me hace falta estar en el escenario, pero creo que tengo que tener conciencia de que no es el momento. Yo me siento bien pero no sé si pueda hacer una temporada de 30 funciones. Entonces, me la llevo con calma en el sentido en que me tengo que esperar hasta que esté completamente sano”, dice.

Viendo hacia atrás, ahora que está más recuperado don Álvaro Marenco afirma que entre las lecciones que le dejó la pandemia y especialmente haberse contagiado de covid-19 se encuentra el apoyo de los demás.

“Si uno tuviera que sacar una conclusión, creo que no soy tan fuerte como pensaba, por un lado, y que necesitas a las otras personas. Yo he vivido solo por decisión, pero te das cuenta de que no sos tan poderoso, que en algún momento puedes ser débil, pero veo lo bueno: mi casa está mejor, paso más tiempo en la casa, hice arreglos y ya no es como un armario con una cama donde llegabas a dormir”, reconoce.

Ítalo, Valentina y Daniel se preocupan mucho por su papá, Álvaro Marenco. (Rafael Murillo)

Por ello no se apresura para regresar a la rutina laboral que tenía antes de la covid-19 y prefiere concentrarse en su total recuperación mientras disfruta del tiempo con sus hijos, sus nietos, sus amigos y acompañando a ver los logros de sus colegas desde una butaca en el teatro.

Álvaro Marenco se toma con calma su regreso a los escenarios tras superar la covid-19