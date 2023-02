Alicia Machado expresó su deseo de adoptar un niño huérfano de Turquía tras el terremoto

La Miss Universo 1996, Alicia Machado, aseguró por medio de su cuenta de Instagram que quiere adoptar a un niño que necesite una nueva familia luego del terremoto de Turquía, registrado el 6 de febrero.

La venezolana dio a conocer sus intenciones al comentar una publicación del programa Siéntese quien pueda.

“La verdad cada quien, pero yo quiero adoptar a un niño de Turquía para darle todo mi amor y un hogar y una madre que lo cuidaré con todo mi amor”, escribió Machado.

En el mismo texto, la también actriz expresó que se siente muy conmovida con la situación en el país euroasiático y que le gustaría tener información sobre el proceso para adoptar.

El comentario de la exmodelo se llenó de reacciones y respuestas de internautas, quienes le desearon lo mejor si decidía iniciar el proceso. “Dios te bendiga Alicia”. “Sí, hazlo por favor”. “Es un acto de amor”. “Mi esposo y yo también queremos porque no puedo tener hijos”.

Alicia Machado manifestó su deseo de adoptar en un comentario de Instagram. (Captura de pantalla)

Ayudar más que adoptar Copiado!

Hay cientos de niños heridos que no se han podido identificar, cuyos padres murieron en el terremoto de Turquía y Siria, o siguen desaparecidos. Los pequeños fueron rescatados de edificios colapsados.

La situación para estos niños huérfanos es compleja por el alto riesgo de secuestros para explotación, abusos o tráfico de personas o de órganos.

Por eso, la organización Save the Children reporta que las imágenes de los rescates en Turquía y Siria han provocado una avalancha de ofertas de familias de todo el mundo para adoptar.

Si bien reconocen que pueden ser bien intencionadas las ofertas de adopción de niños que parecen no acompañados, separados o que perdieron a sus familiares directos, Save the Children considera que no es la mejor solución inmediata.

Si se desea ayudar a estos niños, la organización motiva más bien a apoyar el trabajo de instituciones locales e internacionales oficiales están en Turquía atendiendo la emergencia, para que puedan garantizar la seguridad y las necesidades de los infantes.

