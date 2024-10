Al Pacino narra su experiencia cercana a la muerte por covid-19: ‘No tenía pulso’

'Me fui', reveló Al Pacino en una entrevista al New York Times sobre su experiencia al borde de la muerte. Foto: Dimitrios Kambouris / Getty Images.

Al Pacino, ícono del cine de Hollywood, compartió detalles sobre su lucha contra el covid-19. El actor, de 84 años, reveló que durante la pandemia vivió una experiencia cercana a la muerte, en la que su pulso se detuvo por algunos segundos.

Durante una entrevista con The New York Times, Pacino recordó cómo su salud se deterioró rápidamente a causa del virus. “No me sentía bien, era algo inusual. Poco después tuve fiebre y me deshidraté. Entonces pedí ayuda a una enfermera, pero antes de que llegara, perdí el conocimiento”, relató.

El protagonista de El Padrino explicó que su pulso desapareció momentáneamente mientras estaba en su casa. “Me fui, así de simple. No había pulso”, afirmó. Minutos después, una ambulancia llegó a su residencia y, al abrir los ojos, Pacino se encontró rodeado de seis paramédicos con trajes protectores. “Cuando desperté, me dijeron: ‘Volvió’. Fue un momento impactante”, recordó.

La experiencia de Al Pacino al borde de la muerte

A pesar de la aterradora experiencia, el actor no vio luces ni tuvo visiones trascendentales. “No hay nada ahí. Te vas, simplemente desapareces”, reflexionó sobre lo que sintió al estar al borde de la muerte.

Pacino, quien mencionó que su carrera y sus hijos le brindaron consuelo en momentos difíciles, también comentó sobre la inevitabilidad de la muerte. “A medida que envejecemos, la vemos de otra manera. Es algo que no pedimos, simplemente llega”, dijo.

El ganador del Óscar, nominado nueve veces por la Academia, sigue activo en la industria cinematográfica. Su último proyecto, Modì: Three Days on the Wing of Madness, se presentó en el Festival de San Sebastián y se estrenará en cines en 2025.

Esta revelación formará parte de sus memorias tituladas Sonny Boy, donde Pacino promete ofrecer más detalles sobre este episodio. Aunque la pandemia dejó cicatrices, el actor asegura que su experiencia cercana a la muerte no cambió su perspectiva de vida, según declaró a la revista People.

