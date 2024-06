Adria Arjona habla sobre cómo la sorprendió su película ‘Hit Man’

Adria, la hija del cantante guatemalteco Ricardo Arjona y quien recientemente reveló su relación con el actor Jason Momoa, confesó al The New York Times que su última película, Hit Man (2023), fue una sorpresa para ella, dado que el director valoró significativamente sus contribuciones a la producción.

“Como actriz latinoamericana, siento que muchas veces me hago más pequeña. Y me digo: ‘Soy muy afortunada de estar aquí. No quiero alterar demasiado las cosas’”, expresó Adria.

Sin embargo, señaló que el director Richard Linklater le hizo sentir lo contrario, permitiéndole destacarse por su amplio aporte en la cinta.

La actriz oriunda de San Juan, Puerto Rico, expresó que la filmación de Hit Man resultó ser muy entretenida y que ella contribuyó con algunos diálogos al guion. También mencionó que aportó ideas para las escenas íntimas, ayudando a establecer límites claros sobre qué se debía y no se debía hacer.

Hit Man es una comedia romántica de acción en la que Adria Arjona interpreta a Madison Masters, una ama de casa que, desesperada, trata de contratar a un asesino a sueldo, rol interpretado por Glen Powell, sin saber que en realidad es un agente encubierto de la policía.

En la entrevista, la actriz de 32 años también señaló haberse enamorado de su personaje en la película, destacando su singularidad y evolución, lo que le brindó la oportunidad de realizar las contribuciones previamente señaladas.

Adria alcanzó la fama en 2022 interpretando a la mecánica Bix Caleen en la serie de streaming de Star Wars, Andor, donde dio vida a la amiga de Cassian Andor. También se destacó como la hija prometida en la película El padre de la novia (2022), luego de sus actuaciones en Pacific Rim: Uprising (2018) y la segunda temporada de True Detective (2015).

Antes de entrar en la industria del cine, acompañó a su padre en diversas giras musicales; sin embargo, a pesar de su influencia, optó por seguir la carrera de actuación.