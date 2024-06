Actor de ‘Yo soy Betty, la fea’ reveló la escena que más lo hizo sufrir

Julio César Herrera, conocido por su papel de Fredy Stewart Contreras en la icónica telenovela colombiana Yo soy Betty, la fea (1999), reveló recientemente en una entrevista cuál fue la escena que le causó mayor sufrimiento durante las grabaciones.

Actor de 'Betty, la fea' recuerda escena de sufrimiento

“La escena que definitivamente no me gustó, no por mala, sino porque sufrí mucho fue en exteriores. La hicimos en agosto de 1999. Era esa escena en la que Freddy tenía que llevar en motocicleta a Betty a llevar unos papeles a don Armando”, declaró Herrera, de 54 años.

Para Julio César, conducir una moto mientras transportaba a su colega Ana María Orozco, quien interpretaba a Betty, junto con documentos importantes, fue un momento de gran estrés, ya que no quería defraudar en el significativo rol que le asignaron.

“La primera vez se me cayó la moto, la segunda vez los papeles, era un desastre, estaba sudando horrible. Era la primera escena que hacía en un papel importante que me daban (...) uno que me gané”, comentó durante la conversación con su colega Natalia Ramírez Arana, quien interpretó a Marcela Valencia en la telenovela.

Estas declaraciones se hicieron pocos días antes del inicio de la serie televisiva Yo soy Betty, la fea: la historia continúa, donde varios actores comentaron sobre escenas que fueron significativas en su carrera y en su vida, especialmente para aquellos que, como Julio, estaban comenzando en la actuación con escasa experiencia previa.

No obstante, la conversación no concluyó en ese punto. El actor también compartió que, debido a la escena previamente mencionada, recibió críticas de uno de los técnicos de producción, quien le reprochó: “No sé para qué contratan jóvenes que no tienen experiencia para trabajar en televisión”. “La escena salió muy bien, pero para mí no es un recuerdo tan grato”, concluyó.

