Actor de ‘Patito feo’ condenado a seis años de prisión por abuso sexual

Juan Darthés, el actor reconocido por su participación en la telenovela argentina Patito Feo (2007), fue condenado a seis años de prisión por abuso sexual.

La sentencia del actor de 'Patito Feo' trascendió en la tarde del pasado lunes 10 de junio.

La tarde del pasado lunes 10 de junio se conoció la sentencia en contra de Darthés, de 59 años, por el delito mencionado, cometido contra Thelma Fardin durante la gira de conciertos.

El hecho ocurrió en 2009, mientras Darthés y Fardin se encontraban de gira como parte del elenco de la obra teatral basada en la novela. En aquel momento, Fardin tenía 16 años y Darthés, 45.

Sin embargo, esta situación no se habría presentado solo con la actriz que interpretaba a Josefina Beltrán en la serie para adolescentes, ya que varias de sus compañeras denunciaron la misma situación.

“Primero escuché a Calu, que fue la primera en hablar, pero cuando escuché a Nati, con esa frase ‘mira cómo me pones’, sentí que había demasiados puntos en común con mi caso, y con una amiga tomamos conciencia. Se lo había contado a mis 21 años, y así se empezó a armar mi red de contención”, indicó Fardin en una entrevista en 2018.

Después de varios años de proceso, el Tribunal Federal de Segunda Instancia de Brasil dictó un veredicto condenatorio contra Darthés, condenándolo a seis años de prisión por acceso carnal contra Fardin.

Cabe destacar que la defensa del actor agregó que no irá a la cárcel de manera inmediata, ya que la sentencia será revisada por dos instancias de apelación más: el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Brasil.

Mientras tanto, se conocieron las primeras declaraciones de la actriz: “Es muy difícil llegar hasta aquí (...). Recibí muchos ataques. Me dijeron que lo hacía por la fama, y no se me pasa por la cabeza a quién se le podría ocurrir usar un hecho así para ganar fama. Dijeron que estaba buscando sacar algún rédito. Pero somos millones y fuimos millones los que dijimos: ‘No nos callamos más’”.

