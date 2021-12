A Vicente Fernández ‘le caía mal’ Juan Gabriel y estas son las razones del por qué

“Sí, me cae mal”. Así de contundente fue Vicente Fernández cuando años atrás le cuestionaron acerca de su mala relación con Juan Gabriel.

En una entrevista con la periodista mexicana Paty Chapoy y replicada por el diario Milenio, el charro confesó que no se llevaba bien con el ‘Divo de Juárez’ luego de que surgiera la idea de hacer un disco en conjunto. Además, Fernández aclaró que el sentimiento era mutuo.

Vicente Fernández falleció el pasado 12 de diciembre del 2021, a los 81 años. Foto: AFP.

“Alguien me preguntó: ‘¿te cae mal Juan Gabriel?’. Y yo no sé, me siento que no soy yo si miento y le dije: ‘Yo no sé mentir... sí, me cae mal, pero yo no soy santo de su devoción tampoco. Estamos a mano’”, relató.

De acuerdo con Vicente, cuando iban a comenzar a hablar del disco que querían realizar juntos, él invitó a Juan Gabriel a su rancho y fue en ese momento que la relación de amistad se fracturó.

“Me insistió mucho en hacer un disco con canciones de él y a dueto (...). Me habló y me dijo: ‘Oye, quiero conocer tu rancho’, eso fue hace como diez años y yo le dije que sí, que mandaba por él y ya llegó y anduvo conociendo el rancho.

[ Murió Vicente Fernández, ‘El Rey’ de la música ranchera ]

“Entonces lo invité a comer a la casa, es vegetariano y me molestó mucho porque Cuca (María del Refugio Abarca, viuda de Vicente Fernández) le trajo un amigo japonés para que le hiciera comida que pudiera comer, porque nunca nos habíamos tratado”, agregó.

Fernández continuó diciendo que hasta ahí todo marchaba bien, pero añadió que cuando estaban comiendo María del Refugio le preguntó al intérprete de Querida sobre sus creencias y la respuesta que le dio no fue del agrado del Charro de Huéntitan.

“Cuando estábamos comiendo Cuca, con la ingenuidad que tiene, le pregunta: ‘Lo vegetariano es una cosa, pero ¿usted si cree en Dios?’ y esto lo digo por la muerte de mis padres, y le contestó a mi mujer muy majadero: ‘Ay, güerita, yo creo en mí y solamente en mí’, entonces mi mujer se paró y ya no bajó a despedirlo”, dijo.

Juan Gabriel le había propuesto al charro una producción en conjunto; sin embargo, Vicente Fernández lo rechazó. Foto: Instagram

La cena no acabó del todo bien ese día y fue entonces cuando el charro se comenzó a cuestionar hacer un disco con Juan Gabriel. Finalmente, ambos se reencontraron cuando Vicente Fernández develó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y fue allí cuando el charro tomó la decisión de desistir de una producción en conjunto.

“Luego iban a pensar que yo ya soy del mismo género (de Juan Gabriel) y yo no quise”, comentó.

Desde entonces, la mala relación entre ambos quedó al descubierto.

Vicente Fernández falleció el pasado domingo 12 de diciembre a los 81 años, tras permanecer varias semanas en estado crítico.