Fanáticos de ‘Star Wars’ lanzaron protesta aérea contra Disney por cancelar película secreta

Adam Driver interpretó a Kylo Ren en la última trilogía de 'Star Wars' y trabajó durante dos años en un nuevo proyecto que Disney decidió no realizar.

Un grupo de seguidores de Star Wars organizó un peculiar protesta aérea sobre los estudios de Disney, en Los Ángeles, para mostrar su descontento por la cancelación de una película protagonizada por Adam Driver y dirigida por Steven Soderbergh.

El incidente ocurrió el jueves 23 de octubre, días después de que el actor revelara detalles del proyecto durante una entrevista publicada el lunes 20 de octubre.

Durante la conversación, Driver explicó que entre 2021 y 2023 colaboró junto al cineasta y el guionista Scott Z. Burns en una nueva entrega de la saga, titulada The Hunt for Ben Solo. Según comentó, el concepto había sido bien recibido por los productores, pero fue rechazado por los ejecutivos del estudio, entre ellos Bob Iger y Alan Bergman, lo que terminó archivando la producción.

La historia se habría desarrollado después de los eventos de The Rise of Skywalker (2019), película en la que el personaje de Kylo Ren/Ben Solo muere tras redimirse en su lucha contra el Emperador Palpatine.

El actor sostuvo que, si la historia y el director eran adecuados, él estaba dispuesto a volver a interpretar al personaje. Sin embargo, tras dos años de desarrollo creativo, Disney decidió no continuar con la propuesta.

La revelación provocó una fuerte reacción entre fanáticos de la franquicia, por lo que un grupo liderado por la admiradora Lianna Al Allaf financió el vuelo de un avión con una pancarta que decía “Salven The Hunt for Ben Solo”, la cual sobrevoló los estudios de Disney.

Medios especializados como Collider reportaron que la escena llamó la atención de empleados y visitantes, quienes grabaron el momento con sus teléfonos.

La protesta fue dirigida especialmente a los altos mandos del estudio. Los organizadores expresaron que buscaban mostrar el interés del público por el personaje de Ben Solo y por ver la historia desarrollada por Soderbergh en la gran pantalla.

Según el testimonio del actor, la propuesta entusiasmó a varios miembros del estudio, pero fracasó durante su presentación final ante los ejecutivos.

LEA MÁS: Cómo convencieron a Steve Jobs de vender Pixar a Disney hace 20 años: ‘Si decías que tenías una idea loca, él quería escucharla’

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.