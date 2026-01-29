Famoso galán de novelas firmó su última voluntad: ‘Déjenme partir en paz’

Después de sufrir un importante quebranto de salud, el famoso actor y galán de novelas firmó su testamento y una voluntad anticipada.

Después de llevarse un tremendo susto con su salud, en setiembre del 2025, un famoso actor de novelas y quien destacara como participante en el reality show Top Chef tomó una importante decisión sobre su vida.

​El intérprete argentino Juan Soler, reconocido por papeles en novelas mexicanas como Cañaveral de pasiones, Pueblo chico, infierno grande, Locura de amor y Bajo la misma piel, sufrió un quebranto en su salud por estrés y fatiga crónica el año pasado, lo cual lo obligó a salir del reality show de cocina de Telemundo.​

Esta situación caló mucho en el intérprete de 60 años, por lo cual informó que recientemente firmó su testamento y su voluntad anticipada en caso de enfrentarse a la muerte.​

El actor argentino-mexicano Juan Soler, actualmente de 60 años, ha sido protagonista y galán de varias novelas mexicanas. (AFP)

De acuerdo con la revista ¡Hola!, el artista contó, durante una conferencia de prensa, que su voluntad anticipada es para liberar a su familia de una decisión difícil en caso de urgencia.​

“Yo opté porque no me enchufen, no me revivan; a mí déjenme partir en paz, que la vida es para disfrutarla, para vivirla y no es para que la gente te ande asistiendo”, manifestó el actor en una entrevista con el programa Sale el sol, reseñó ¡Hola!

Esta misma información la replicó el programa Famosos en la mira, de Telemundo.​

“Tengo 60 años y entra la consciencia de que no te queda un día más de vida, sino un día menos de vida; entonces vas haciendo las cosas como se tienen que hacer”, aseveró el argentino nacionalizado mexicano.