Famoso galán de novelas firmó su última voluntad: ‘Déjenme partir en paz’

El artista sufrió un doloroso quebranto de salud en setiembre del 2025 y, por esa razón, dejó listo el panorama para liberar a su familia de una difícil decisión

Por Jessica Rojas Ch.
Testamento
Después de sufrir un importante quebranto de salud, el famoso actor y galán de novelas firmó su testamento y una voluntad anticipada. (Perplexity)







Juan Soler
Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

