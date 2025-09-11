Famoso fisicoculturista muere por heridas de arma blanca; vea por qué la policía sospecha de su novia

Valter de Vargas Aita habría sido atacado en su apartamento y fallecido a pocos metros de este, al intentar huir.

El reconocido fisicoculturista brasileño Valter de Vargas Aita falleció en un macabro incidente. El atleta fue encontrado muerto con múltiples heridas de arma blanca a pocos metros de su apartamento.

De acuerdo con informaciones preliminares, dadas a conocer por el medio TMZ Sports, el ataque habría sido perpetrado por su pareja en la comunidad de Chapecó, Santa Catarina, donde ambos vivían juntos.

El reporte de las autoridades afirma que el trágico incidente ocurrió el pasado domingo 7 de setiembre. El ataque habría iniciado en el apartamento, ya que las paredes y el suelo del lugar tenían marcas de sangre.

Según la Policía Civil de Chapecó, Valter fue encontrado a pocos metros de su residencia y su cuerpo presentaba lesiones en abdomen, espalda, cuello y cara, las cuales fueron provocadas con un elemento afilado.

Los agentes también revelaron que el hombre dejó un rastro de sangre por el piso del edificio al intentar escapar para pedir auxilio, pero que, desafortunadamente, no logró llegar al exterior y perdió la vida en las escaleras.

Por su parte, las autoridades señalaron que, hasta el momento, la sospechosa principal del presunto asesinato es la novia de la víctima, debido a que ella participó de la pelea y fue traslada de urgencia a un hospital de la zona.

Novia tenía orden de arresto

Valter de Vargas Aita participó en múltiples competencias de fisicoculturismo. (Instagram)

La Policía Civil de Chapecó confirmó que la pareja del fisicoculturista también resultó herida durante el enfrentamiento con arma blanca, por lo que presenta lesiones que comprometen su vida.

Sumado a esto, los agentes revelaron que la sospechosa tenía una orden de arresto pendiente por un caso de robo a mano armada y por un asesinato.

Si bien el motivo del presunto ataque aún sigue bajo investigación, las autoridades aseguraron que la mujer de 43 años será arrestada tan pronto se recupere.

Por el momento, deportistas y entrenadores que hacen parte del mundo del fisicoculturismo compartieron algunos mensajes en redes sociales para recordar el legado y la carrera del campeón brasileño.