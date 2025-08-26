Famoso comediante fue asesinado en un tiroteo; tenía 52 años

La comedia internacional está de luto debido a la muerte violenta que sufrió uno de sus grandes representantes. El artista Reggie Carroll falleció luego de ser víctima de un ataque armado.
