Famoso comediante fue asesinado en un tiroteo; tenía 52 años

La comedia internacional está de luto debido a la muerte violenta que sufrió uno de sus grandes representantes. El artista Reggie Carroll falleció luego de ser víctima de un ataque armado.

Carroll, reconocido por su trayectoria en la comedia de Estados Unidos, tenía 52 años, según informaron medios como Deadline e Infobae.

Los hechos ocurrieron en la localidad de Southaven, Mississippi, el 20 de agosto. La policía fue informada de un tiroteo en la zona de Burton Lane y, a su llegada, se encontraron con Carroll, quien había recibido varios disparos y tenía heridas de gravedad.

LEA MÁS: Muere reconocido comediante tras caer de un octavo piso por intentar recuperar su celular

El artista fue atendido de emergencia en el lugar; luego fue trasladado al hospital Regional One Health de Memphis, donde falleció. Las autoridades arrestaron a un hombre como sospechoso del tiroteo y mantienen la investigación abierta.

El diario Clarín explicó que Carroll había destacado como figura del standup-comedy y tuvo apariciones en programas de televisión, así como en espectáculos como Showtime at the Apollo, Knockout Kings of Comedy y The Parkers y Rent & Go.