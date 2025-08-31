Famoso chef Gordon Ramsay revela que padece de una peligrosa enfermedad: conozca el tratamiento que se realizó

El reconocido chef Gordon Ramsey ha sido reconocido a lo largo de su carrera con 17 estrellas Michelin.

El famoso chef internacional Gordon Ramsay se enfrenta a uno de los retos más difíciles de su vida: el cáncer. Así lo informó el reconocido cocinero británico en sus redes sociales, donde, además, contó que también se sometió a una cirugía para comenzar con el tratamiento para atacar la enfermedad.

El cáncer que padece Ramsay es de piel. El chef especificó que le diagnosticaron carcinoma basocelular, explicó el medio Today.

El británico, de 58 años, también mostró fotografías de las secuelas que le dejó la operación en la cual le fue removida la lesión del cáncer. En las imágenes enseñó una venda debajo de su oreja y, además, las suturas que le aplicaron en la parte baja del lóbulo.

“¡Agradecido y muy agradecido con el increíble equipo de The Skin Associates y su rápida respuesta para extirpar este carcinoma basocelular, gracias!”, escribió Gordon en la publicación.

Además, agregó una recomendación para todos sus seguidores: “No olviden su protector solar”.

NBC, basado en información de la web Mayo Clinic, explicó que el carcinoma basocelular es un tipo de cáncer de piel que se origina en las células basales, las cuales producen nuevas células cutáneas para reemplazar las que mueren. El medio agregó que este tipo de cáncer se presenta con mayor frecuencia en zonas de la piel expuestas al sol, como la cabeza y el cuello, y puede presentarse de diversas formas, incluyendo una protuberancia ligeramente transparente o marrón.

Gordon Ramsay mostró en sus redes sociales las secuelas de la cirugía a la que se sometió para tratar el cáncer de piel. (Instagram)

Gordon Ramsay abrió su primer restaurante en la localidad de Chelsea, en 1998. Apenas tres años después, ya tenía tres estrellas Michelin.

Posteriormente, expandió su imperio gastronómico a nivel mundial, con establecimientos en Londres, Nueva York, Dubái, Tokio, Los Ángeles y más. Su restaurante insignia sigue manteniendo las tres estrellas Michelin desde el 2001.

El cocinero se convirtió también en toda una personalidad de la televisión gracias a programas como Hell’s Kitchen, Master Chef, Kitchen Nightmares y The F Word, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos.

