Famoso cantante que dará concierto en Costa Rica lanzó mensaje de odio contra la población indígena y de apología a la conquista

A unos meses de presentarse en Costa Rica, uno de los principales cantantes de la historia del género urbano causó gran repudio internacional al lanzar comentarios de odio contra la población indígena y que, además, hacen apología de la conquista española.

Las polémicas declaraciones ocurrieron durante un concierto de Arcángel en España. Allí, el reguetonero, quien tiene agendado un espectáculo en suelo tico en setiembre de este año, hizo una intervención cargada de bulos y desprecio sobre la relación histórica entre el país ibérico y Latinoamérica.

Arcángel ha dado varios conciertos en Costa Rica. El más reciente fue en 2024, durante el festival Picnic. (Jorge Navarro)

En su mensaje, Arcángel, quien nació en Estados Unidos, es de padres dominicanos y se crió en Puerto Rico, afirmó de forma peyorativa que en las épocas precolombinas los habitantes de lo que hoy se conoce como América “éramos indios”, dando a entender que aquello era una condición inferior.

En la misma línea de los argumentos racistas de los que hizo eco, invalidó las consignas que buscan resarcimiento por los crímenes cometidos por el imperio español contra los pueblos originarios.

Según dijo, el “robo del oro” no puede reclamarse, pues los españoles tuvieron una labor civilizatoria en la región; otro señalamiento de índole racista.

“Nosotros éramos indios; llegó esta gente (españoles) y nos pusieron a hablar, a creer y valer. Entonces, a los cabrones que se pasan diciendo por ahí que España le debe una disculpa a América: ¿Y esa estupidez, canto de cabrón? ¿En qué mundo tú vives, hijo de ...?”, aseveró con euforia.

“¿Y las calles, escuelas e iglesias que construyeron para que tú fueras educado hoy en día, de dónde salieron? No hay que pedirle disculpas a nadie. Estoy orgulloso; adoro a mi madre Patria, España”, continuó.

Arcángel, uno de los mayores exponentes del reguetón, replicó discursos racistas durante un concierto en España. (Instagram)

Contrario a lo afirmado por Arcángel, los pueblos originarios tenían sus lenguas y sistemas de enseñanza, así como su propia espiritualidad. Tras los procesos de conquista y colonización que iniciaron cinco siglos atrás, su cultura y población fueron reprimidas de forma violenta e incluso se buscó su exterminación en determinadas zonas.

Por otra parte, los sistemas educativos actuales, como el costarricense, por ejemplo, son más fruto de las repúblicas que se constituyeron tras los procesos de independencia.

Sumado a esto, los pueblos originarios son de los sectores que más sufren de violaciones de derechos humanos y que más viven en condiciones de marginalidad y abandono estatal en todo el continente.

En redes sociales, gran cantidad de usuarios mostraron su repudio hacia lo comentado por el puertorriqueño. Incluso, su colega Rauw Alejandro contraargumentó los dichos de Arcángel.

“El intercambio cultural entre pueblos pudo haberse construido sin sangre, sin esclavitud y sin borrar identidades ni creencias. Pero así no fue y eso no se olvida”, escribió en X (antes Twitter).