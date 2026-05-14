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Famoso cantante que dará concierto en Costa Rica lanzó mensaje de odio contra la población indígena y de apología a la conquista

El artista realizó polémicas declaraciones durante un reciente espectáculo en España

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Por Juan Pablo Sanabria

A unos meses de presentarse en Costa Rica, uno de los principales cantantes de la historia del género urbano causó gran repudio internacional al lanzar comentarios de odio contra la población indígena y que, además, hacen apología de la conquista española.








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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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