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Famoso actor y modelo colombiano está encantado con Costa Rica: ¡Hasta vio un cocodrilo con sus crías!

El artista Raúl Ocampo compartió un reel con sus casi 800.000 seguidores sobre las bellezas naturales de nuestro país

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Por Jessica Rojas Ch.
Raúl Ocampo
El actor, modelo y presentador colombiano Raúl Ocampo no dudó en mostrarles a sus miles de seguidores las bellezas naturales de Costa Rica. (Captura)







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Raúl OcampoCosta Rica
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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