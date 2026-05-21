Famoso actor y modelo colombiano está encantado con Costa Rica: ¡Hasta vio un cocodrilo con sus crías!

El actor, modelo y presentador colombiano Raúl Ocampo no dudó en mostrarles a sus miles de seguidores las bellezas naturales de Costa Rica.

Una vez más, las bellezas naturales de Costa Rica encantaron a un famoso internacional. En esta ocasión se trata del actor, modelo y presentador colombiano Raúl Ocampo (Narcos, Café con aroma de mujer y Loco por vos), quien compartió en sus redes sociales un curioso video que grabó durante un paseo en suelo tico.

El video lo compartió este jueves 21 de mayo y en las imágenes se le ve en un bote recorriendo un río. “Hoy en países ultra top, les muestro el avistamiento de animales salvajes en su hábitat”, escribió al pie del posteo.

“Vamos a ver cocodrilos, monos cara blanca, monos aulladores y algunas aves”, comentó el artista. Más adelante mostró a varios animales, entre ellos iguanas y cocodrilos, pero algo de lo que más lo impresionó fue ver a una hembra de esta especie con sus crías.

El actor también escuchó el ruido característico de los aulladores y mostró la explicación que dio el guía del paseo sobre estos animales.

La publicación tiene casi 300 comentarios. “Costa Rica no nos deja de sorprender, incluso a nosotros los ticos”, “Me encanta ver cuando las personas disfrutan tanto mi país”, “Qué lindo que vinieras a conocer y dar visibilidad al Pura vida” y “Qué dicha que la pasó Pura vida”, fueron algunos de los mensajes que recibió el intérprete.

Raúl no perdió oportunidad de interactuar con sus seguidores ticos y respondió de forma personal muchos de los comentarios que recibió. En unas de sus palabras expresó: “Que vengan más personas a contagiarse del Pura vida”.