Famoso actor de ‘Yo soy Betty, la fea’ estremece en evento con su testimonio: ‘Fui abusado en mi niñez’, reveló consternado

Julio César Herrera, actor de 'Yo soy Betty, la fea' se mostró consternado al dar su fuerte testimonio.

El actor Julio César Herrera, recordado por su papel como Freddy Stewart Contreras en la telenovela Yo soy Betty, la fea, estremeció al revelar por primera vez de forma pública que sufrió abuso sexual cuando era niño.

Sus declaraciones se dieron este miércoles 20 de mayo, cuando la Fundación Lucerito y Cifras y Conceptos presentaron los resultados de su informe Protégeme Colombia: Un grito anual, sobre violencia sexual infantil en el país sudamericano, donde revelaron unas cifras alarmantes de estos casos.

El actor Julio César Herrera dio una charla al final de la socialización de los resultados, en la que reveló que él también había sido víctima de violencia sexual cuando era pequeño e invitó a los asistentes a gritar por todas las personas que han sufrido estos hechos.

En medio de la socialización de resultados, el actor mencionó que estas cifras las estaban sintiendo todos “en sus corazones”, e invitó a los asistentes a gritar “¡NO!” en rechazo a los casos de violencia sexual contra menores.

“Yo me llamo Julio César Herrera, claramente también fui abusado en mi niñez, en mi adolescencia; y pues, si esto es un grito anual, pues quiero que griten conmigo, porque creo que muchos estamos sintiendo ahí en las mesas, en nuestros corazones, cada una de las palabras que dijo César, cada una de estas cifras", dijo Herrera consternado.

Y siguió con los mencionados gritos: “Son más de 550.000 casos de violencia en niños, niñas y adolescentes. ¡No! Son más de 302.000 casos de violencia sexual en niños, niñas y adolescentes. ¡No! Y solamente se han ejecutado 74 casos. ¡No!"

En la publicación del actor, Cifras y Conceptos y la Fundación Lucerito escribieron: “Hoy damos el primer grito por los niños, niñas y adolescentes de Colombia. Hoy damos el primer grito por los niños, niñas y adolescentes de Colombia. Una iniciativa de la @luceritofundacion que nos invita a no guardar silencio frente al abuso sexual infantil y a convertir la conciencia en acción".