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Famoso actor de ‘Yo soy Betty, la fea’ estremece en evento con su testimonio: ‘Fui abusado en mi niñez’, reveló consternado

El intérprete colombiano confesó que sufrió abuso en medio de una conferencia sobre violencia sexual contra la población infantil

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Por El Tiempo / Colombia / GDA y Juan Pablo Sanabria
Julio César Herrera
Julio César Herrera, actor de 'Yo soy Betty, la fea' se mostró consternado al dar su fuerte testimonio. (Captura de video)







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Yo soy Betty, la feaJulio César Herrera
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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