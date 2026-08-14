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Famosa villana de telenovelas está en Costa Rica y así disfruta de sus vacaciones: ‘Estoy amando este lugar’

La actriz mexicana se hospedó en un hotel de lujo y presume la belleza del país a sus 3 millones de seguidores

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Por Fiorella Montoya
La actriz mexicana Grettell Valdez es conocida por sus apariciones en telenovelas como 'Lo que la vida me robó'.
La actriz mexicana Grettell Valdez es conocida por sus apariciones en telenovelas como 'Lo que la vida me robó'. (Instagram/Instagram)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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