Famosa villana de telenovelas está en Costa Rica y así disfruta de sus vacaciones: ‘Estoy amando este lugar’

La actriz mexicana Grettell Valdez es conocida por sus apariciones en telenovelas como 'Lo que la vida me robó'.

La reconocida actriz y modelo mexicana Grettell Valdez presume con sus tres millones de seguidores sus vacaciones en Costa Rica, donde también aprovechó para continuar celebrando su cumpleaños.

En sus redes sociales dio a conocer que se hospeda en un hotel de lujo en la provincia de Alajuela, donde ha podido disfrutar de la naturaleza que ofrece el país.

“Estoy amando este lugar. Nos metimos al río Celeste, fuimos a la cascada, me hicieron masaje con cacao, piedras calientes, etc., y me alisto para mi cena de cumpleaños”, dijo en un ilustrativo video, en el que se le ve con una bata tras el masaje que recibió.

Compartió videos e imágenes con una canción de Karol G que dice: “Qué bonito es gritar Pura Vida en Costa Rica” y en una de las fotos escribió: “Amando Costa Rica”.

Valdez es famosa por su destacada trayectoria en la televisión, especialmente como villana. Algunas de las telenovelas donde participó fueron Lo que la vida me robó, Rebelde y Lo imperdonable.

Junto a la actriz también está de vacaciones Fabiola Ortiz, una reconocida empresaria mexicana y creadora de contenido. Ambas han descubierto el país y se han mostrado felices en medio de la naturaleza tica.