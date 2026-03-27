Famosa villana de telenovelas denuncia mal trato en examen de papanicolaou: afirma que se sintió ultrajada

La actriz mexicana Cynthia Klitbo, de 59 años, es una de las villanas más famosas de las telenovelas.

Cynthia Klitbo, famosa actriz mexicana de telenovelas y reconocida por sus papeles de villana en producciones como La dueña y El privilegio de amar , denunció de manera pública una situación que le resultó indignante después de someterse a un examen médico.

Según dieron cuenta medios como Infobae y El Universal de México, la intérprete de 59 años expuso que recientemente asistió a un centro de salud para realizarse un papanicolaou, pero que la experiencia fue todo menos agradable.

Dicho examen consiste en tomar una muestra de células del cuello uterino para examinarlas con un microscopio. Es un procedimiento que debe ser rutinario en las mujeres. Sin embargo, no es secreto que resulta ser incómodo; pero más allá de lo físico, Klitbo explicó que en el establecimiento sanitario sucedieron hechos con los que ella no está de acuerdo.

La actriz mexicana Cynthia Klitbo denunció públicamente lo mal que la pasó durante un examen médico. (Instragram)

“Me meten a dos personas tanto en los de sangre como en los del papanicolaou, no importa que sean dos mujeres”, dijo y agregó que ella se mostró en desacuerdo en que alguien más entrara a ver cómo le practicaban el estudio. Confesó que sería preferible que se le consultara al paciente previamente, pues además de ser molesto por la prueba en sí, el que un tercero estuviera presente la hizo sentir todavía peor, señaló.

“Yo entiendo que hay gente que es nueva en una clínica y quiere ver, pero deberían preguntar porque de por sí como mujer se siente uno expuesta con una cosa que se llama pato metida ahí adentro y que te estén sacando pedazos de ti”, expresó.

Klitbo se sinceró al decir que tenía ganas de llorar porque se sentía ultrajada, como un conejillo de indias.