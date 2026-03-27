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Famosa villana de telenovelas denuncia mal trato en examen de papanicolaou: afirma que se sintió ultrajada

La intérprete mexicana se molestó por la situación que vivió en el centro médico y se desahogó en sus redes sociales

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Por Jessica Rojas Ch. y El Universal/GDA/México
Cynthia Klitbo
La actriz mexicana Cynthia Klitbo, de 59 años, es una de las villanas más famosas de las telenovelas. (Instagram)







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Cynthia Klitbo
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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