Famosa presentadora mexicana está prófuga de la justicia desde hace años y su esposo acaba de ser detenido

De la pantalla a las listas de búsqueda policiales; así se resume el increíble cambio de vida de una famosa presentadora, quien por años fue uno de los rostros más conocidos de TV Azteca y hoy se encuentra prófuga de la justicia.

Ahora, el caso, por aparentes operaciones financieras irregulares, suma un capítulo más, luego de que trascendiera que el esposo de la conductora fue detenido el 15 de setiembre en Florida, por el ICE.

Se trata de la presentadora Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes han estado bajo investigaciones que los conectan con lavado de dinero, peculado y delincuencia organizada.

La famosa presentadora mexicana Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez, estaban prófugos de la justicia desde 2021. (Instagram)

Aunque Gómez Mont ya había solucionado algunos problemas fiscales menores, la situación escaló y en 2021 se emitió una orden de aprehensión en su contra y la de su esposo, derivada de contratos públicos millonarios y el uso de empresas fantasma.

Desde entonces se han mantenido prófugos de la justicia; sin embargo, la situación dio un giro con la reciente detención de Álvarez Puga en Miami, lo que ha vuelto poner a la conductora y al empresario en los titulares.

Cronología del caso

Septiembre 2021- Autoridades giran orden de aprehensión en su contra: La Fiscalía de Justicia emitió una orden de aprehensión contra la conductora y su pareja en la que se les acusaba de crimen organizado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. A través de sus redes sociales, Gómez Mont aseguró que no tenía conocimiento de los señalamientos en su contra.

Octubre 2021- Solicitan ficha roja a la Interpol: Tras la desaparición de la pareja, la Fiscalía de la República solicitó a la Interpol que emitiera una ficha roja para su localización. La búsqueda se extendió a más de 190 países, sin éxito.

Ese mismo mes, la conductora reapareció en redes sociales para negar las acusaciones en su contra y llamó al caso: “persecución de mala fe”.

27 de octubre 2021- Inés Gómez Mont busca ampararse: A la par del proceso penal que enfrentaba, la conductora acudió ante el juez Quinto de Distrito de la CDMX para firmar un acuerdo reparatorio y archivar un caso en su contra que permanecía abierto desde el 2017, por lavado de dinero.

Julio 2022 - Gómez Mont pide amparo contra una segunda orden de captura: La presentadora solicitó un segundo amparo, ahora por un caso abierto por defraudación fiscal equiparable a más de 6 millones de pesos, por la omisión del pago de impuestos en el ejercicio fiscal 2015. Sin embargo, el recurso le fue negado.

Enero 2023 - Niega solicitud de prisión preventiva en su contra: Diversos medios de comunicación afirmaron que las autoridades habían dictado prisión preventiva en contra de Gómez Mont. Aunque la presentadora continuaba prófuga, hizo una breve aparición en sus redes para aclarar la situación:

“Deseo comunicarles que es completamente falso que se haya dictado o solicitado prisión preventiva en mi contra”, escribió.

Inés Gómez Mont tuvo una destacada carrera como presentadora en TV Azteca. (Instagram)

Abril 2023- Invalidan parcialmente orden de captura: Un Tribunal Colegiado dejó sin efecto la orden de captura contra la conductora. Esta medida solo aplicó al caso de defraudación fiscal, por lo que los cargos de presunto lavado y delincuencia organizada seguían vigentes.

Junio 2024 - La conductora es acusada de violencia familiar: Aunado a los problemas penales que ya enfrentaba, Gómez Mont sumó un nuevo caso en su contra: la denuncia de su expareja y padre de cuatro de sus seis hijos, Javier Díaz, por presunta violencia familiar.

Gómez Mont solicitó un amparo para evitar que los niños fueron entrevistados por las autoridades el cual le fue concedido para evitar la revictimización de los menores.

Febrero 2025- Reaparece para lamentar la muerte de Daniel Bisogno: Pese a su complicada situación legal, Inés volvió a aparecer, esta vez para dar el pésame por la muerte de Daniel Bisogno. Durante una emisión de “Ventaneando”, Pati Chapoy reveló que la famosa se había comunicado con ella para lamentar la pérdida de “El Muñe”.

Marzo 2025- Descongelan las cuentas de la pareja: La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desbloqueó las cuentas bancarias y tarjetas de crédito de la presentadora y su esposo, además de retirar sus nombres de la Lista de Personas Bloqueadas. Sin embargo, las acusaciones en su contra seguían vigentes.

Octubre de 2025- Detienen a Víctor Álvarez Puga en Miami: Esta tarde salió a la luz un la ficha de detención del empresario, en la que se revela que se encuentra en un centro de procesamiento desde el pasado 24 de septiembre, debido a su situación irregular en Estados Unidos.

Hasta el momento, la conductora sigue prófuga de la justicia, mientras que su esposo está a la espera de una audiencia en la que se determinará si es liberado bajo fianza o deportado a México.