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Famosa figura de Televisa pide ‘balas de goma’ para manifestantes en el Mundial y causa repudio hasta de David Faitelson

El periodista Mauricio Ymay aseguró que las protestas en suelo mexicano deben ser reprimidas por las autoridades

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Por Juan Pablo Sanabria
Mauricio Ymay
Mauricio Ymay es un experimentado y famoso periodista de la cadena mexicana Televisa. (Instagram/Instagram)







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Mauricio YmayTelevisaDavid FaitelsonMundial 2026
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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