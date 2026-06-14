Famosa figura de Televisa pide ‘balas de goma’ para manifestantes en el Mundial y causa repudio hasta de David Faitelson

Mauricio Ymay es un experimentado y famoso periodista de la cadena mexicana Televisa.

Mauricio Ymay, famoso periodista de Televisa, está envuelto en polémica por fuertes declaraciones que realizó en un pódcast, al hablar de las manifestaciones que hubo a las afueras del Estadio Azteca durante la inauguración del Mundial 2026.

Ymay fue parte de un episodio del espacio Off The Record junto a su colega David Faitelson y Miguel el Piojo Herrera. Allí, Faitelson y Herrera reconocieron el derecho de las madres buscadoras (activistas mexicanas que piden justicia por los desaparecidos) quienes protestaron el pasado jueves 11 de junio.

Ante esto, el periodista dijo no estar de acuerdo con dicha postura, pero aseguró que no tocaría el tema en el pódcast. Sin embargo, cuando Faitelson expresó que él también creía que no era el espacio para debatir sobre esa situación y que entendía “la postura neoliberal” de su compañero, Ymay se destapó.

“Tanquetas, agua con potencia, balas de goma (para los protestantes)... vámonos y ¿sabes cuándo va a volver el caos a esta ciudad? Nunca más. No estamos para eso, no estamos para eso”, aseveró con vehemencia.

@juancarloslozadad MAURICIO YMAY SUGIERE USO DE TANQUETAS Y BALAS DE GOMA CONTRA FAMILIAS BUSCADORAS . ♬ Suspense Through the Dark - Ellen Louise

David Faitelson trató de interrumpirlo, enfatizando que lo propuesto por Ymay no estaba bien y que sería represión. “Te quedaste en tiempos de Videla (dictador argentino)”, acotó.

No obstante, Mauricio Ymay continuó enérgico, mientras hacía gestos como de disparar un arma: “Agua, agua, agua. Balas de goma, pum, pum, pum ¿Sabes cuándo van a volver a cerrar Reforma (calle)? Se acabó, vámonos”.

Aunque la conversación quedó ahí en el pódcast y prosiguieron con temas netamente futbolísticos, la repercusión fue enorme en redes sociales. El mensaje abrió un fuerte debate entre miles de usuarios y muchos mostraron su repudio a las palabras del periodista.

“Desafortunados comentarios y falta de empatía”, “Está muy mal ese tipo”, “Espero que nunca pase una situación así de difícil”, “Es incitar a la violencia”, “Muy triste escuchar algo así”, “Nadie está exento de que le pase lo que sufren las Madres Buscadoras”, “Qué pena ajena”, fueron algunos de los mensajes.