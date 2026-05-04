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Famosa celebridad de la televisión estadounidense sufrió inesperado episodio médico en Costa Rica

La personalidad televisiva relató un episodio de mareo extremo durante una visita a una boutique en Guanacaste

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Por Jailine González Gómez
Bethenny Frankel contó que casi se desmaya en una tienda en Costa Rica. Atribuye el episodio a su condición POTS.
Bethenny Frankel contó que casi se desmaya en una tienda en Costa Rica. Atribuye el episodio a su condición POTS. (Instagram/@bethennyfrankel)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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