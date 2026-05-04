Famosa celebridad de la televisión estadounidense sufrió inesperado episodio médico en Costa Rica

Bethenny Frankel contó que casi se desmaya en una tienda en Costa Rica. Atribuye el episodio a su condición POTS.

La personalidad televisiva estadounidense Bethenny Frankel, conocida por su participación en el reality The Apprentice: Martha Stewart (El Aprendiz: Martha Stewart) y por consolidar su perfil en The Real Housewives of New York City (Mujeres ricas de Nueva York), además de fundar la marca Skinnygirl, relató que sufrió una descompensación mientras compraba en una tienda en Costa Rica, durante un viaje reciente.

Según reportó People, la empresaria aseguró que su presión arterial cayó de forma repentina, lo que la obligó a permanecer en el lugar por más de una hora sin poder moverse.

El incidente ocurrió en una tienda identificada como Magic Boutique, en la zona de Nosara. Frankel describió que entró al local y “prácticamente se desmayó”, tras lo cual una empleada intervino para asistirla. La trabajadora le ofreció un espacio para recostarse, retiró sus zapatos y le proporcionó alimentos como piña, mientras intentaba estabilizarla.

En un video publicado en Instagram el 24 de abril, la también empresaria explicó que experimentó mareos intensos y sensación de inestabilidad. “No he podido moverme del sofá”, afirmó en ese momento, al describir la dificultad de atravesar el episodio en un país extranjero.

Frankel ha hecho público en ocasiones anteriores que padece síndrome de taquicardia ortostática postural (POTS), un trastorno que afecta la circulación sanguínea y provoca síntomas como fatiga, mareos y aumento acelerado del ritmo cardíaco al ponerse de pie. Este tipo de episodios puede desencadenarse por cambios bruscos en la presión arterial.

El evento en Costa Rica se suma a una serie de problemas de salud que la figura mediática ha compartido en meses recientes. En enero, indicó que fue diagnosticada con una enfermedad hepática en etapa 2. En ese contexto, ha insistido en la importancia de realizar controles médicos periódicos y análisis de sangre para detectar anomalías a tiempo.

El relato, difundido en redes sociales, también visibiliza el papel de terceros en situaciones de emergencia en espacios comerciales. La empresaria agradeció públicamente a la trabajadora que la asistió, a quien calificó como “la persona más dulce”.