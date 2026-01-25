Familia Real sorprende con sonada noticia: ‘Tras 25 años de matrimonio, decidimos divorciarnos’

La Familia Real de Países Bajos sorprendió con una sonada noticia, al informar que una de las parejas de esta monarquía decidió divorciarse, poniendo fin a 25 años de matrimonio.
Se trata del príncipe Bernhard de Orange-Nassau y la princesa consorte Annette. Así lo anunciaron a través de un comunicado del Servicio de Información del Gobierno del país neerlandés, este 23 de enero.
“Tras 25 años de matrimonio, hemos decidido divorciarnos. Lo hacemos de mutuo acuerdo y con respeto mutuo. Seguiremos cuidando juntos de nuestros tres hijos. A pesar de ello, sigue siendo un paso difícil. Por lo tanto, pedimos la comprensión de todos y el respeto a nuestra privacidad”, dicta el comunicado.
El texto está firmado por la pareja, a nombre de Bernhard van Oranje y Annette Sekrève, quien utilizó su nombre de soltera. Ellos se casaron el 6 de julio del 2000 y procrearon tres hijos: Isabela, Samuel y Benjamin
Bernhard van Oranje, de 56 años, es hijo de la Princesa Margarita de Países Bajos y primo del rey de esa nación, Guillermo Alejandro. Por su parte, Annette Sekrève es titulada como psicóloga por la Universidad de Groningen.