Familia lanza por error la urna con las cenizas del padre a un lago y el momento se vuelve viral

El error durante la despedida de un padre en Australia quedó grabado en video. La reacción de la familia y el rescate de la urna generaron miles de reacciones en redes.

Una ceremonia familiar de despedida terminó de forma inesperada cuando una mujer lanzó por error la urna con las cenizas de su padre a un lago. La escena ocurrió en Australia. El momento quedó grabado en video y se viralizó en redes sociales por la reacción de los presentes y el desenlace poco común.

El hecho involucró a la nadadora Eva Buzo, quien intentó esparcir las cenizas de su padre en un puerto tranquilo. Sin embargo, interpretó mal las indicaciones y arrojó al agua la urna completa. La situación obligó a la mujer a nadar para recuperarla ante las risas de su familia.

El padre de la familia, Adrian Francis Joseph Buzo, murió en agosto de 2025 a los 77 años, tras una lucha de tres años contra el cáncer. El homenaje ocurrió meses después, en un sitio cercano a un lugar significativo de su infancia. La familia atravesaba su primera Navidad sin él, lo que daba un peso emocional adicional al momento.

El video se publicó el 28 de diciembre en la cuenta de Instagram de Eva Buzo. Las imágenes muestran el instante posterior al lanzamiento accidental de la urna. De fondo, se observa un entorno natural con agua y embarcaciones.

La mujer se lanzó al lago y nadó con rapidez para alcanzar el recipiente, mientras sus familiares comentaban la escena entre carcajadas.

Durante la grabación, un familiar narró que la urna flotaba y que Eva nadaba para alcanzarla. Otras personas bromearon con la situación y compararon el momento con un juego acuático. Finalmente, la mujer logró recuperar la urna y la lanzó de regreso a la orilla.

En la publicación, Eva Buzo explicó que tuvo que quitarse la ropa y lanzarse al agua. Indicó que el momento resultó caótico pero acorde con la personalidad de su padre y de la familia. Según relató, él apreciaba el humor y el desorden. Recordó que en celebraciones pasadas, como cenas navideñas, la familia vivió situaciones similares marcadas por risas y caos.

Repercusión en redes sociales

El video superó las 96.000 reacciones y generó cientos de comentarios. Muchas personas expresaron condolencias. Otras destacaron el valor de reír en medio del duelo. Algunos usuarios compartieron experiencias personales relacionadas con la pérdida de familiares y señalaron que la escena les brindó consuelo.

Eva Buzo explicó que esperaba que el video llegara a personas que enfrentan su propio duelo. Señaló que el objetivo era mostrar que el proceso de despedida también puede incluir momentos de risa. Indicó que la familia siente con fuerza la ausencia del padre, especialmente en fechas festivas, pero considera importante encontrar espacios para compartir y aliviar el dolor.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.