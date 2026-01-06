Viva

Familia lanza por error la urna con las cenizas del padre a un lago y el momento se vuelve viral

Una nadadora tuvo que lanzarse al agua para recuperar la urna con las cenizas de su padre durante una ceremonia familiar que se volvió viral

Por O Globo / Brasil / GDA
El error durante la despedida de un padre en Australia quedó grabado en video. La reacción de la familia y el rescate de la urna generaron miles de reacciones en redes.
El error durante la despedida de un padre en Australia quedó grabado en video. La reacción de la familia y el rescate de la urna generaron miles de reacciones en redes. (@evabuzo/Instagram)







