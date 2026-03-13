Familia descubre que vivió seis meses en la casa equivocada tras error en documentos

Un error en documentos llevó a una familia brasileña a vivir seis meses en la casa equivocada. La historia se volvió viral en Instagram.

Una familia en Goiânia, Brasil, descubrió que vivía en la casa equivocada durante seis meses debido a un error en la documentación del inmueble. El caso se volvió viral en redes sociales y sorprendió a miles de usuarios.

La protagonista es Daniele Kelly Nunes Martins, psicóloga y creadora de contenido de 28 años. Ella compró su primera vivienda junto con su esposo tras cuatro años de matrimonio. La pareja buscaba un espacio más amplio porque esperaban el nacimiento de sus hijas gemelas.

La familia encontró la casa en abril de 2023. El esposo participó de forma directa en los trabajos para dejar el inmueble listo. Daniele permaneció en reposo debido al embarazo. La mudanza ocurrió en mayo de ese mismo año.

Dos semanas después nacieron Helena y Cecília.

Durante medio año, la familia se adaptó a la rutina con las recién nacidas en el nuevo hogar. Sin embargo, una visita inesperada cambió la situación. El antiguo propietario llegó a la vivienda para explicar que existía un error en los documentos de compra.

Según relató Daniele, el dueño indicó que la casa ocupada por la familia no correspondía a la que figuraba a su nombre. El inmueble que habían comprado era en realidad la vivienda contigua.

La situación generó sorpresa entre los integrantes de la familia. El descubrimiento implicaba enfrentar una nueva mudanza con dos bebés en casa.

El antiguo propietario ofreció una solución. Dio a la familia la opción de elegir si deseaban quedarse o trasladarse al inmueble correcto. Además asumió todos los gastos del traslado.

También cubrió el costo de los armarios empotrados que la familia ya había instalado en la vivienda ocupada. Incluso aplicó un descuento en el pago inicial de la casa como compensación por el inconveniente.

La familia aceptó la propuesta. El proceso de mudanza ocurrió de forma gradual porque no existía un plazo límite. Cada día trasladaron algunos objetos hasta completar el cambio.

Finalmente, Daniele, su esposo y las gemelas se instalaron en enero de 2024 en la vivienda correspondiente.

El nuevo inmueble requirió trabajos similares a los realizados en la primera casa. La familia pintó paredes, instaló cortinas, colocó nichos en el cuarto de las niñas y agregó armarios en distintas áreas.

La historia ocurrió entre 2023 y 2024. Sin embargo, Daniele la contó recientemente en su cuenta de Instagram @daanikelly. Los videos superaron 1,6 millones de visualizaciones.

La publicación generó numerosas reacciones. Varios usuarios expresaron sorpresa. Otros compartieron experiencias similares relacionadas con errores en propiedades o vehículos.

Daniele indicó que no esperaba una repercusión tan amplia. Señaló que le llamó la atención la cantidad de personas que se identificaron con la situación y narraron casos parecidos.

Actualmente, las gemelas tienen 2 años. La familia afirma sentirse satisfecha con la decisión de realizar el cambio y asegura que ahora sí perciben el lugar como su hogar.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.