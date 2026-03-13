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Familia descubre que vivió seis meses en la casa equivocada tras error en documentos

Una psicóloga y su familia descubrieron que el inmueble donde vivían no era el que habían comprado

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Por O Globo / Brasil / GDA
Un error en documentos llevó a una familia brasileña a vivir seis meses en la casa equivocada. La historia se volvió viral en Instagram.
Un error en documentos llevó a una familia brasileña a vivir seis meses en la casa equivocada. La historia se volvió viral en Instagram. (daanikelly y teuusaandre/Instagram)







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