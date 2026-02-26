Fallece pieza clave de ‘El Chavo del 8’ y mano derecha de Chespirito

Considerada la mano derecha de Chespirito, la productora realizó valiosos aportes a la creación y desarrollo de sus programas más exitosos.

Este miércoles se dio a conocer una noticia que conmocionó al mundo del entretenimiento latinoamericano: el fallecimiento de Carmen Ochoa, reconocida productora que trabajó por más de 13 años junto a Roberto Gómez Bolaños, Chespirito.

El deceso fue confirmado el 25 de febrero por Grupo Chespirito. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la página oficial destacó el talento, la dedicación y el profesionalismo de Ochoa, quien tenía 85 años.

Aunque su nombre no figuraba con frecuencia ante el público, su papel fue fundamental en la producción de algunos de los programas más emblemáticos de Gómez Bolaños, como El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado.

De acuerdo con la prensa mexicana, Ochoa inició su carrera como asistente de producción en El Chavo del 8. Gracias a su trabajo y compromiso, ascendió hasta convertirse en productora asociada del mismo programa.

Uno de sus principales aportes fue la incorporación de animaciones en las secuencias de apertura de los proyectos, una innovación poco común en una época en la que la tecnología televisiva era limitada.

Aunque en más de una ocasión recibió la oportunidad de aparecer frente a las cámaras, Ochoa prefirió mantenerse detrás de ellas, convencida de que su vocación estaba en la producción.

Lamentamos profundamente la partida de Carmen Ochoa 🤍



Una profesional extraordinaria, pieza clave detrás de cámaras. Productora, directora y gran amiga.



Gracias, Carmen, por tu talento, tu entrega y tu calidez. Tu huella queda para siempre en nuestra vecindad. Q.E.P.D. pic.twitter.com/hmmDPSzlvK — Chespirito (@GrupoChespirito) February 25, 2026

El Señor Barriga reaccionó a muerte de productora

Tras conocerse la noticia, Édgar Vivar, actor que interpretó al Señor Barriga y a Ñoño, publicó un mensaje en sus redes sociales para despedirse de su compañera.

“Que el recuerdo de nuestras amenas pláticas no se diluya, te voy a extrañar, Carmelita. Tantos recuerdos cuando fuiste productora de Chespirito. Un abrazo a tus hijos”, escribió el artista, al recordar su último desayuno juntos.

Al mensaje de Vivar se sumaron otras figuras del espectáculo, quienes expresaron su pesar y reconocieron la valiosa contribución de Carmen Ochoa a la televisión hispanoamericana.