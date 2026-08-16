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Fallece periodista costarricense que sobrevivió al atentado de La Penca

El comunicador, de 85 años, fue fundador del Colegio de Periodistas de Costa Rica y sobreviviente del atentado de 1984

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Por Jailine González Gómez
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William Céspedes Chavarría fue periodista de radio, fundador del Colper y sobreviviente del atentado de La Penca. (Freepik/Freepik)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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