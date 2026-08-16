Fallece periodista costarricense que sobrevivió al atentado de La Penca

William Céspedes Chavarría fue periodista de radio, fundador del Colper y sobreviviente del atentado de La Penca.

El periodista William Céspedes Chavarría, fundador del Colegio de Periodistas de Costa Rica (Colper) y sobreviviente del atentado de La Penca de 1984, falleció este domingo 16 de agosto a los 85 años.

Céspedes era además padre del atleta costarricense Kika Pol, quien ha representado al país en Street Soccer.

El Colper comunicó el fallecimiento de Céspedes, quien desarrolló su carrera en la radio costarricense.

William Céspedes fue sobreviviente del atentado de La Penca. (Mayela López)

Fue fundador del Colegio de Periodistas (Colper) y ocupó la presidencia del Sindicato de Periodistas, desde donde impulsó la organización gremial y la defensa de los derechos humanos y profesionales de los comunicadores. También el Colper destacó su participación en la búsqueda de justicia por el atentado de La Penca.

Según la información divulgada por el Colper, la vela comenzó a las 10 a. m. de este domingo en la capilla A de Funerales Vida, en San Pedro de Montes de Oca.

El funeral está previsto para las 3 p. m. en la iglesia Don Bosco, en San José. Posteriormente, el cortejo se trasladará al camposanto Jardines de Vida, en Heredia.

Sobreviviente

El atentado de La Penca ocurrió el 30 de mayo de 1984, mientras el excomandante nicaragüense antisandinista Edén Pastora ofrecía una conferencia de prensa en territorio nicaragüense, cerca de la frontera con Costa Rica.

Una bomba escondida en el equipo de un hombre que se hizo pasar por periodista explotó durante el encuentro. El ataque dejó siete personas muertas: los costarricenses Jorge Quirós y Evelio Sequeira, la periodista estadounidense Linda Frazier y cuatro guerrilleros nicaragüenses. Además, 15 periodistas costarricenses y extranjeros resultaron gravemente heridos.

El atentado tuvo una repercusión particular en el periodismo costarricense. Por este hecho, el 30 de mayo se conmemora cada año el Día del Periodista Costarricense. En ese contexto, en 1984 se otorgó el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez a William Céspedes Chavarría, Carlos Vargas Gené, Nelson Murillo, Roberto Cruz, José Rodolfo Ibarra, Jorge Quirós, Evelio Sequeira, Arturo Masís, Juan Carlos Ulate, José A. Venegas, Edgar Fonseca y Miguel Sánchez.