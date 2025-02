Fallece en México famoso presentador televisivo, amigo de Maribel Guardia

Daniel Bisogno, reconocido presentador de la televisión de México, falleció este jueves a los 51 años. Fue conductor del programa de TV Azteca “Ventaneando” por más de 20 años, desde el año 1997 hasta el 2024.

Bisogno fue compañero de la actriz costarricense Maribel Guardia, quien había expresado preocupación por el presentador hace un año, según reportó el medio Infobae.

“A Daniel lo quiero mucho. La verdad me he enamorado del padre que hay en él, es un papá extraordinario. Tú no sabes cómo se preocupa por su hija, lo amoroso que es con ella, y la niña, que es una chulada de niña, un amor”, dijo en febrero del 2024.

La noticia del fallecimiento fue confirmada por la conductora Pati Chapoy, con quien compartió créditos en el programa “Ventaneando”.

“Con inmensa tristeza les informo que Daniel Bisogno falleció”, escribió Chapoy en sus redes sociales junto a una imagen en la que aparece al lado de su querido “Muñeco”.

El conductor llevaba varios días hospitalizado tras presentar una nueva crisis de salud que le impidió regresar a trabajar desde hace cinco meses, tras someterse a un trasplante de hígado.

Bisogno estuvo en terapia intensiva e intubado en 2024 debido a problemas hepáticos que lo llevaron a someterse a un trasplante de hígado en septiembre de ese año. En 2023 año su salud se deterioró notablemente luego de que estuvo en el quirófano en varias ocasiones, primero en junio cuando se le reventaron las várices esofágicas por lo que lo tuvieron que operar de emergencia y estuvo en terapia intensiva.

Después, en noviembre de ese mismo año fue operado de la vesícula tras presentar un fuerte dolor, por lo que estuvo en terapia intermedia, en ese momento comentó que perdió 12 kilos porque estuvo sedado por mucho tiempo, ya que sólo podía consumir líquidos.

¿Quién fue Daniel Bisogno?

Daniel Bisogno fue un periodista de espectáculos que por su estilo de informar estuvo en medio de la polémica en varias ocasiones.

A lo largo de casi 27 años, el nombre del conductor dio de qué hablar por diversos motivos, ya fuera por su trabajo en el programa de Azteca encabezado por Pati Chapoy, así como por sus trabajos alternos en teatro y radio.

Bisogno nació el 19 de mayo de 1973. Además de ser conductor, es actor egresado del Centro de Estudios Artísticos (CEA) de Televisa. A los siete años empezó a hacer casting para películas y debutó en la cinta “Fieras contra fieras” en donde estuvo junto a Carmen Salinas y Adalberto Martínez “Resortes”.

Ha participado en obras de teatro como “El Tenorio Cómico”, “Corre por tus viejas”, “El sirenito”, “A oscuras me da risa” y “Lagunilla mi barrio”.

Se integró a “Ventaneando” un año después de que iniciara el programa, en donde se ha caracterizado por dar su opinión libre, en ocasiones con comentarios ácidos, con albures que en ocasiones lo han metido en problemas.

Bisogno tiene una hija de siete años llamada Michaela que tuvo de su relación con Cristina Riva Palacio con quien se casó en el año 2014 y se divorció cinco años después.

Es apodado como “El muñe” o “muñeco”, nombre que le dio Aurora Valle cuando compartieron créditos en “Ventaneando”; uno de sus personajes más icónicos fue “La güera Limantour”.