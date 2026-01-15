Viva

Fakir lanza nueva canción y viajará a Colombia para compartirla

El artista costarricense estrenó el tema ‘Warrior Blood’ y la presentará en un concierto de despedida, este 16 de enero

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Fakir Música costarricense
'Warrior Blood' es la nueva canción del rapero costarricense Fakir. El artista estrenó este sencillo como punta de lanza de lo que será su próximo disco de estudio. (Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
FakirMúsica costarricense
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.