Fakir lanza nueva canción y viajará a Colombia para compartirla

'Warrior Blood' es la nueva canción del rapero costarricense Fakir. El artista estrenó este sencillo como punta de lanza de lo que será su próximo disco de estudio.

El rapero costarricense Fakir estrenó su nuevo sencillo titulado Warrior Blood y, en el marco de la presentación, preparó un concierto para su público tico antes de embarcarse en una gira por Colombia.

El sencillo es la punta de lanza de lo que será el próximo disco de estudio del artista. La canción fue respaldada por FBRK Studio y cuenta con la experiencia de DJ Kingstar en el ritmo (beat) y la producción.

“Con Warrior Blood volvemos a ese sonido crudo y a esa esencia callejera que predominaba en la primera década de mi carrera. Junto a DJ Kingstar logramos rescatar ese sonido boom bap noventero con letras agresivas, que caracterizará este nuevo álbum”, expresó el artista en un comunicado de prensa.

El tema Warrior Blood está acompañada de un video que protagoniza Fakir y que fue realizado por Martel Media con la dirección de Dennis Campos. El videoclip está disponible en YouTube.

El nuevo disco del rapero llegará después de su exitosa producción Renacimiento (2023), que fue galardonado con el premio ACAM al mejor álbum del año rap/hip-hop. El lanzamiento de Warrior Blood celebra también la firma del artista con R.S. Música.

Siguiendo con el festejo del estreno, el costarricense anunció que se prepara para emprender su primera gira internacional del 2026. El destino será Bogotá, Colombia, un lugar que ya lo conoce bien y disfruta de su música.

Eso sí, antes de viajar, el rapero se despedirá de Costa Rica con un concierto, el cual se realizará este viernes 16 de enero en El Sótano, en Barrio Amón, donde estará acompañado por varios raperos y DJs locales. Las entradas se pueden adquirir por medio del teléfono 6359-8283.