Exvocalista de Lostprophets, condenado por abuso infantil, muere tras brutal ataque en prisión

El exvocalista de Lostprophets, Ian Watkins, murió en prisión tras ser atacado por otro reo. Estaba condenado por múltiples delitos sexuales a menores

Por O Globo / Brasil / GDA
El exvocalista de Lostprophets, Ian Watkins, murió en prisión tras ser atacado por otro reo. Estaba condenado por múltiples delitos sexuales.
