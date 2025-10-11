Exvocalista de Lostprophets, condenado por abuso infantil, muere tras brutal ataque en prisión

El exvocalista de Lostprophets, Ian Watkins, murió en prisión tras ser atacado por otro reo. Estaba condenado por múltiples delitos sexuales.

Ian Watkins, exvocalista de la banda británica de metal Lostprophets, murió este sábado 11 de octubre en la prisión de Wakefield, en West Yorkshire, Inglaterra, luego de ser brutalmente atacado por otro reo.

Watkins tenía 48 años y cumplía una condena de 29 años de cárcel, más seis de supervisión judicial, por múltiples delitos sexuales, incluidos pedofilia y tentativa de violación de un bebé.

El ataque ocurrió dentro del penal, donde otro preso lo habría apuñalado en el cuello. A pesar de la rápida intervención de los agentes penitenciarios, no lograron salvarle la vida, según indicó una fuente carcelaria citada por el medio británico The Sun. El episodio provocó una emergencia total: se activaron alarmas, se confinó a la población carcelaria y acudieron ambulancias y autoridades policiales.

Watkins fue sentenciado en diciembre de 2013 luego de admitir 13 delitos sexuales graves. Entre los casos más perturbadores, instó a una fanática a abusar de su hijo durante una conversación en webcam. Además, almacenaba en sus dispositivos material de pornografía infantil, parte del cual él mismo produjo.

Ya había sufrido un intento de homicidio en 2023, cuando tres reos lo tomaron como rehén y lo hirieron con un objeto punzocortante. Las amenazas en su contra eran frecuentes debido a la gravedad de sus crímenes.

La condena de Watkins

La investigación que llevó a su arresto comenzó en setiembre de 2012, tras una orden judicial que autorizó el allanamiento de su residencia en Pontypridd, Gales, por presunta posesión de drogas. Durante el operativo, se incautaron computadoras, celulares y dispositivos de almacenamiento, donde se halló la evidencia que lo vinculaba con los delitos sexuales.

Durante el juicio en el Tribunal de la Corona de Cardiff, el juez señaló que sus actos representaban niveles extremos de depravación.

En 2019, las autoridades penitenciarias encontraron un celular en su poder, y Watkins indicó que convivía con “los peores criminales: asesinos, violadores, pedófilos y asesinos seriales”.

Reacción de la banda

Tras conocerse los delitos, los demás miembros de Lostprophets aseguraron que desconocían por completo las acciones de Watkins.

En un comunicado difundido en su página de Facebook, expresaron sentirse devastados, enfadados y asqueados por las revelaciones.

La banda, fundada en 1997 y conocida por combinar elementos de heavy metal, rock alternativo, post-hardcore y emo, se disolvió antes del juicio de Watkins.

