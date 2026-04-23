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Extranjero dio su tajante opinión sobre una comida amada en Costa Rica y causó molestia: ‘Acéptenlo, ticos’

El joven chileno criticó un producto que no falta en la mesa de prácticamente ningún costarricense

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Por Juan Pablo Sanabria

Un joven extranjero levantó roncha en Costa Rica, pues tras varios meses de vivir en el país, compartió su sentencia, nada favorable, sobre una de las comidas favoritas de los costarricenses.








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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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