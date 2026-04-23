Extranjero dio su tajante opinión sobre una comida amada en Costa Rica y causó molestia: ‘Acéptenlo, ticos’

Un joven extranjero levantó roncha en Costa Rica, pues tras varios meses de vivir en el país, compartió su sentencia, nada favorable, sobre una de las comidas favoritas de los costarricenses.

“Acéptenlo, ticos”, escribió el chileno en la descripción de su video, en el cual critica el pan que se consume en suelo tico. Desde su perspectiva, este alimento no se produce con buena calidad en el país.

Además, aunque el pan sea un producto infaltable para la inmensa mayoría de ticos, el sudamericano señaló como causa de esa supuesta baja calidad, el hecho de que en Costa Rica, según su apreciación, no se consume tanto.

“No les interesa porque, claramente, consumen otro tipo de cosas al desayuno y a la hora del café, así que eso está superbién. Lo mío más bien va por el lado de la nostalgia. Como soy chileno, por ahí el pancito y las mil variedades que hay son parte del día a día”, comentó.

El joven se mostró en varias panaderías y terminó su crítica bajándole el tono, afirmando que el gallo pinto compensa la escasez de panes que sean de su agrado. “No lo cambio por nada (el pinto). Obviamente, quedaría cinco estrellas con una marraqueta (tipo de pan) al lado”, concluyó.

En los comentarios, decenas de usuarios dejaron claro su desacuerdo y también le recomendaron visitar panaderías distintas a las cadenas comerciales que abundan en el país.

“¿Qué está diciendo? Yo estoy en China y todos los días extraño las panaderías de barrio”, “En los lugares donde usted fue venden pésimo pan”, “Tenés que explorar más”, “No estoy en Costa Rica y algo que extraño todos los días es el pancito fresco”, fueron algunos de los mensajes.