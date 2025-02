ExSalserín revela cómo manejó el peso de la fama y la presión de ser una estrella con apenas 15 años

“¡Con Salserín, con mucho swing!”. Esa frase hizo que más de una chiquilla moviera las caderas y bailara al ritmo de la salsa de aquel grupo de niños y adolescentes que encantó a miles en Latinoamérica, allá por los años 90. René Velazco y Renny Donoso fueron la cara de la segunda generación de la orquesta y hoy, casi 30 años después de aquella fama y alegrías musicales, René sigue recordando con cariño y respeto su paso por el grupo.

En entrevista con La Nación, el cantante, quien sigue muy vigente en el arte, habló sobre sus recuerdos y también sobre Déjà vu, su nueva canción, en la que se desliga de la salsa, el pop y las baladas que ha interpretado a lo largo de su trayectoria para aventurarse en el blues, un género que admira.

René contó que estuvo en Salserín cuando tenía alrededor de 15 años y que, pese a su juventud, supo manejar el peso de la responsabilidad de ser una estrella infantil.

René Velazco, ex Salserín, habla de su paso por el grupo infantil

A continuación un extracto de la entrevista con René, el exSalserín.

—¿Qué significó Salserín para usted?

—La orquesta para mí fue y es una escuela de donde egresé. Aprendí muchísimo de disciplina, de música y de la responsabilidad que conlleva estar en una tarima. Aprendí sobre el contacto con el público y con los medios de comunicación. Disfruté de viajes a muchos países, donde conocí su cultura y gastronomía.

”Gracias a esa época y al proyecto, la gente me conoció y, al día de hoy muchos de ellos me siguen acompañando”.

—Era apenas un niño cuando estuvo en Salserín. ¿Cómo vivía la atención y la fama en ese momento?

—Tenía 15 años cuando comencé en la orquesta. Quizás no me daba cuenta del nivel de responsabilidad o de la envergadura que tenía el proyecto a nivel internacional. Yo simplemente estaba disfrutando mucho lo que estaba sucediendo. Obviamente, cumplía con las responsabilidades, que quizás no eran lo común en muchachos de mi edad, pero lo disfruté.

”Creo que años más tarde, después de haber salido de Salserín, entendí lo complejo que pudo haber sido la situación. Pienso que, gracias a factores como mi crianza, el apoyo de mis padres, mi familia y la gente en el ámbito musical, pude sobrellevar todo y entender que era un trabajo que disfrutaba".

—Ahora que menciona ese aspecto del apoyo, su papá es psicólogo. ¿Eso pudo ayudar a lidiar con la presión de la fama y los fans?

—Sí, es complejo. No para todos puede ser igual de llevadero. Mi papá es psicólogo, mi hermano también y mi mamá siempre estuvo y ha estado para mí en todo momento. No tuvieron reparo en aterrizarme cuando, de vez en cuando, se me movían las tejas del techo. Me decían: “Hey, esto es un trabajo.”

—Como artista ha viajado entre la salsa, el pop, la balada romántica y ahora el blues con rock y R&B...

—Esta canción es la continuación de algo que inicié en 2022 cuando grabé versiones nuevas de canciones como Yo sin ti y Deshojo la margarita. Experimenté con géneros y fusiones hacia lo que venía en este proyecto. Lo tuve en pausa hasta que finalmente se alinearon todas las estrellas.

”Dejavú lo escribí hace unos 10 años. Me baso en la historia—que creo que nos ha pasado a muchos—de que siempre hay personas en nuestras vidas que son denominadores comunes. No importa que uno vaya y vuelva, de alguna manera regresan y te desajustan todo".

—¿Fue bueno dejar que la canción madurara durante 10 años?

—Así mismo. En el momento en que la hice, incluso tenía otro nombre. Había partes un poco distintas y las fui cambiando y madurando. Siempre le tuve el ojo puesto y pensé que la iba a sacar en algún momento.

Desde su salida de Salserín, René Velazco siguió con su carrera artística. Recientemente estrenó el sencillo 'Dejavú', al ritmo del blues. (Archivo)

—¿Por qué un blues?

—Hay muchos artistas que admiro, como Gary Clark Jr. o BB King. Son grandes influencias en este género. Con mis compañeros con los que hice este disco nos pusimos a escuchar muchos tipos de música y nos fuimos a esta atmósfera del blues.

”Me parece que el blues tiene la dualidad de ser triste, pero también algo erótico. El ritmo se presta para que la gente baile de cierta manera o se monte en un pole dance. Puedes expresar mucha tristeza y un poquito más de lo otro".

—¿Cómo ha sido la recepción por parte del público a Dejavú ?

—Es lindo ver cómo, a lo largo de los años y con muchos proyectos en los que he estado, siempre he recibido mucho cariño. En este caso también ha sido muy chévere.

