Exposición recuerda el legado del fotógrafo Francisco Coto y muestra su visión del Teatro Nacional

La muestra estará disponible hasta el 9 de abril en la Galería Enrique Echandi, Sala Las Musas, del recinto cultural josefino

Por Jessica Rojas Ch.
El lente del fotógrafo Francisco Coto no solo retrató grandes momentos en la historia de Costa Rica, sino que por su talento también pasaron quinceañeras, novios y novias y hasta políticos destacados. (Archivo/Alonso Tenorio)







