Exposición recuerda el legado del fotógrafo Francisco Coto y muestra su visión del Teatro Nacional

El lente del fotógrafo Francisco Coto no solo retrató grandes momentos en la historia de Costa Rica, sino que por su talento también pasaron quinceañeras, novios y novias y hasta políticos destacados.

Reimaginar el Teatro Nacional desde la mirada de uno de los fotógrafos más icónicos de la historia costarricense es posible, gracias a la exposición disponible en el recinto cultural josefino. La muestra presenta varias imágenes captadas por el lente de Francisco Coto.

La exhibición estará abierta hasta el 9 de abril en la Galería Enrique Echandi, Sala Las Musas, bajo el título Reimaginar el Teatro Nacional: hallazgos inéditos de Francisco Coto.

“La exposición parte de una investigación que permitió identificar y seleccionar piezas de ambos fondos documentales (el del teatro y el de Coto)”, explicó el Teatro Nacional en un comunicado de prensa.

Francisco Coto dedicó buena parte de su trayectoria a retratar el Teatro Nacional. Sus fotografías son parte de la historia del recinto cultural costarricense. (Foto: Francisco Coto. Cortesía: Fundación Francisco Coto.)

Del teatro hay fotografías de Coto que se publicaron en los años 50, así como imágenes que fueron utilizadas en conjunto con textos elaborados durante la dirección de Manolo Rodó (1965–1974) y fotografías incluidas en el programa conmemorativo del 75 aniversario. Por su parte, de Coto hay imágenes que fueron restauradas y digitalizadas que ofrecen una versión amplia del Teatro Nacional y su entorno urbano, tomadas entre 1945 y 1993.

Algunas de las instantáneas que se lucen en la exposición son la famosa toma de la fachada del teatro, con el antiguo jardín de rosas, captada por el artista en 1960. También se pueden ver las fotos que realizó durante la visita de John F. Kennedy a Costa Rica, en 1963. En esta serie, en particular, hay un detalle muy llamativo: se observa el vehículo en el que llegó el entonces presidente de Estados Unidos, un Lincoln Continental convertible de 1961, que según una investigación sería el mismo en el que fue asesinado el mandatario, explicó el Teatro Nacional.

La historia de las fotos de Francisco Coto

“Estas imágenes renuevan nuestra mirada sobre un espacio familiar, donde el Teatro Nacional aparece como memoria viva de la ciudad y del país”, afirmó Alberto Coto, curador de la muestra.

La exposición se logró gracias al trabajo conjunto del Archivo del Teatro Nacional y la Fundación Francisco Coto. En su totalidad presenta 22 fotografías, impresiones recientes hechas a partir de negativos y transparencias, ocho postales de época, tres documentos patrimoniales del archivo del recinto y dos cámaras utilizadas por Coto en las décadas de 1950 y 1960.

El legado de Francisco Coto

Francisco Coto fue uno de los fotógrafos más destacados en la historia reciente de Costa Rica. Su vida estuvo dedicada a capturar lo cotidiano y a inmortalizar a miles de costarricenses en su estudio. Es probable que muchas familias conserven recuerdos capturados en el estudio Foto Coto, ya sea de una primera comunión, un cumpleaños o una boda.

Francisco Coto en el Teatro Nacional mientras realizaba algún trabajo fotográfico. (Foto: Francisco Coto. Cortesía: Fundación Francisco Coto.)

Su carrera se extendió por aproximadamente 40 años, tiempo en el que se dedicó a reflejar la vida del costarricense desde su perspectiva única.

En 1949 fundó su primer estudio en San José, ubicado en la avenida 3, frente al edificio Uribe y Pagés. Posteriormente, trasladó su negocio al barrio Aranjuez, donde ganó mayor reconocimiento como retratista. Entre sus clientes se encontraban destacadas personalidades políticas, como los expresidentes Rodrigo Carazo Odio, Mario Echandi Jiménez y Luis Alberto Monge.

La historia del artista está llena de grandes momentos, entre ellos haber retratado a los expresidentes de Estados Unidos John F. Kennedy y Barack Obama cuando visitaron Costa Rica. Francisco Coto falleció en octubre del 2024 a los 100 años.