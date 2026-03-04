Exploradores hallan ‘cementerio’ de carros de lujo en hotel cinco estrellas abandonado en China

Explorador urbano documentó decenas de automóviles de lujo abandonados en un hotel cinco estrellas en Macau. El valor total podría alcanzar millones.

Un grupo de exploradores urbanos descubrió un “cementerio” de automóviles de lujo dentro de un antiguo hotel cinco estrellas abandonado en Macau, China. En el sitio aparecieron vehículos de alto valor como Rolls-Royce, limusinas y automóviles deportivos que podrían sumar millones de dólares.

El hallazgo lo realizó Bob Thissen, creador del canal de YouTube Exploring the Unbeaten Path. El explorador ingresó al complejo turístico abandonado y encontró numerosos automóviles estacionados en garajes y parqueos del lugar.

Los vehículos estaban en el antiguo Hotel New Century, también conocido como Palacio Imperial de Pekín, junto al Casino de la Mitología Griega, ambos parte de un mismo complejo turístico que dejó de operar.

Entre los automóviles más llamativos aparecieron tres Rolls-Royce Phantom VII con interiores personalizados. Los vehículos presentaban daños. Según el explorador, varios estaban vandalizados.

En el mismo sector donde estaban los Rolls-Royce apareció un Mercedes-Benz S500 de cuarta generación. El automóvil tenía daños similares. Se presume que los responsables buscaban objetos de valor que permanecían dentro de los vehículos.

El recorrido también reveló otros automóviles de lujo dentro de la propiedad. Entre ellos estaban dos Audi A8 de tercera generación posteriores a una actualización de diseño, además de un Porsche Cayenne de segunda generación previo al rediseño.

Otro de los vehículos hallados fue una limusina Hummer H2, con un interior descrito como extremadamente opulento y extravagante.

Dentro de uno de los garajes del complejo aparecieron también dos limusinas Dodge Charger de sexta generación. En ese mismo espacio se encontraba un Audi A5 de primera generación posterior a su actualización estética.

El terreno donde se ubica el complejo turístico pertenece ahora al Grupo Yoho, empresa que inició trabajos de revitalización del sitio. El futuro de los automóviles abandonados permanece incierto.

Vehículos de alto valor, incluidos Rolls-Royce Phantom y limusinas, permanecían abandonados dentro de un complejo hotelero y casino cerrado en Macau. (YouTube/ @ Exploring the Unbeaten Path/YouTube/ @ Exploring the Unbeaten Path)

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.