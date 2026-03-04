Viva

Exploradores hallan ‘cementerio’ de carros de lujo en hotel cinco estrellas abandonado en China

Exploradores urbanos descubrieron decenas de automóviles de lujo abandonados en un antiguo hotel cinco estrellas de Macau

Por O Globo / Brasil / GDA
Explorador urbano documentó decenas de automóviles de lujo abandonados en un hotel cinco estrellas en Macau. El valor total podría alcanzar millones.
Explorador urbano documentó decenas de automóviles de lujo abandonados en un hotel cinco estrellas en Macau. El valor total podría alcanzar millones. (YouTube/ @Exploring the Unbeaten Path/YouTube/ @Exploring the Unbeaten Path)







O Globo / Brasil / GDA

