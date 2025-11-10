Viva

Expedición busca el paradero del explorador que inspiró a Indiana Jones, desaparecido hace 100 años en Latinoamérica

Una expedición atraviesa siete países siguiendo los pasos de Percy Fawcett, cuyo destino en la selva amazónica sigue sin resolverse

Por O Globo / Brasil / GDA
El explorador Percy Fawcett desapareció en 1925 buscando una ciudad perdida. Un equipo viaja por Sudamérica tras sus huellas.
El explorador Percy Fawcett desapareció en 1925 buscando una ciudad perdida. Un equipo viaja por Sudamérica tras sus huellas.







notas iaIndiana JonesBrasil
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

