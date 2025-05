Exparticipante de ‘Gran Hermano’ narra difícil situación emocional: ‘Toqué fondo’

Mauro Dalessio, exparticipante de Gran Hermano , preocupó a todos sus seguidores en Instagram por un video donde reveló que se siente como un “fracasado” y que “tocó fondo” tras su incursión por el reality.

“Como me afectó a un año. Tal vez a vos te pasa lo mismo. Quería compartirles esto para que sepan cómo me siento y que por más que la dibuje haciéndome el rockstar muchas veces, son insostenibles estas sensaciones y pensamientos. Puedo fallar como me está pasando y tengo que permitírmelo”, introdujo Dalessio en una publicación que se viralizó en las redes sociales.

Qué dijo Mauro Dalessio

Tras una larga exposición ante las cámaras de Gran Hermano, Mauro Dalessio, quien participó de la edición 2023-2024, relató, sin filtros, cómo incidió negativamente su participación en el reality.

“He reído, llorado, me puse de novio, corté, trabajé, no hice nada. Me siento un fracasado. Siento que me dieron una oportunidad que no pude aprovechar”, se sinceró.

Mauro Dalessio participó en la edición 2023-2024 de "Gran Hermano". Foto: (La Nacion/Argentina/GDA/La Nacion/Argentina/GDA)

En esa misma línea, Dalessio indicó: “En estos últimos dos meses me replanteé cosas personales mías, pero me siento insuficiente, incapaz de hacer lo que me gusta. Me siento y me pregunto qué me gusta y no sé contestar.

“Capaz a vos te pasa lo mismo. Soy igual que vos, soy igual que todos. Te cuento mi situación después de un programa de televisión, pero se asemeja a cualquier situación de la vida”, comentó.

El fin de la estadía de Mauro en Gran Hermano se dio a mediados de mayo del 2024, cuando en un versus cayó ante Juliana Furia Scaglione, con quien mantuvo un breve amorío.

Desde ese momento hasta la actualidad, el influencer destacó que no encontró su lugar en los medios de comunicación.

“Viví cosas inolvidables y buenísimas, pero me ha afectado y toqué fondo. No me encuentro, estoy perdido, no sé qué hacer. Vos dirás: ‘Debería buscar trabajo’ y lo estoy haciendo, pero me dejé estar por miedo al fracaso”, indicó desconsolado.

Y siguió: “Como ya me sentí un fracasado por no aprovechar la oportunidad que me dieron, tengo miedo a seguir fracasando. Esto me persiguió toda la vida y es una cag...”.

Tras exponer esta problemática de salud mental, Mauro le brindó un consejo a quienes pasan por la misma situación: “Si vos también tenés miedo al fracaso y ni siquiera lo intentás, te tengo que decir que lo peor es no intentarlo. Te vas a equivocar hoy y toda tu vida. Te lo juro por Dios que si vos hacés las cosas, te van a terminar saliendo y yo me tengo que mentalizar de esa manera”.

Por último, para finalizar el video, Dalessio remató: “Me encuentro de esta manera debido a las decisiones de mier... que tomé este año. Pero no me arrepiento. No me victimizo. No te autocastigues, yo me doy con un látigo todo el tiempo. Anímate que está buenísimo, no hay nada peor en la vida que quedarse con la duda”.

Tras la publicación de este registro fílmico, otros exparticipantes de Gran Hermano consolaron a Mauro, como Bautista Mascia, Alexis “Conejo” Quiroga y Gustavo Conti, quienes lo animaron a seguir adelante.