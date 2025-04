Exitosa modelo ahora vive en la calle y luce irreconocible por su adicción a las drogas

Loni Willison fue una de las modelos más cotizadas de Estados Unidos durante la década de 2000. La mujer, de 41 años, se casó con el actor Jeremy Jackson, conocido por su participación en la serie Baywatch. En su mejor momento posó para las portadas de las revistas más importantes del espectáculo en Norteamérica. Hoy vive en condición de calle en Los Ángeles.

Medios estadounidenses la encontraron mientras recolectaba basura y comida en la vía pública. Ok Magazine informó que su situación cambió en 2016, tras su divorcio, la pérdida de su empleo en una clínica estética y su vivienda. A esa cadena de eventos se sumó una crisis de salud mental y el inicio de una adicción a las drogas.

En las imágenes difundidas por varios medios de comunicación se observa a Willison vestida con varias capas de ropa y rebuscando alimentos en basureros de la ciudad. Periodistas del tabloide The Sun intentaron conversar con ella.

La mujer aseguró sentirse “atrapada en un círculo vicioso con malas personas”.

Loni Willison asegura que eligió vivir en la calle para protegerse y afirma que nadie se preocupa por ella. (La Nacion/Argentina/GDA)

“No voy a estropear la vida de otra persona. Tengo que esperar y ver qué pasa con el tiempo”, dijo Willison.

La exmodelo desapareció en 2018, cuando familiares y allegados intentaron ingresarla a un centro de rehabilitación para tratar su adicción a la metanfetamina.

Medios internacionales indicaron que Willison habría adoptado ese estilo de vida como una forma de protegerse. Alegó que sufrió agresiones sexuales y aseguró que vivir en la calle fue su elección.

“Puedo vivir por mi cuenta. Tengo todo lo que necesito aquí. Nadie se preocupa por mí y no quiero verlos. Ellos no quieren verme. No tengo teléfono móvil. Tengo comida y un lugar donde dormir. A veces consigo dinero. Hay alimentos en los contenedores y cerca de las tiendas. Aquí hay mucho”, declaró Willison.