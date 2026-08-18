Exguitarrista de Michael Jackson se presentará en Costa Rica: vea aquí los detalles del show

El brasileño Lenny Jay es el encargado de interpretar a Michael Jackson en el show 'This is Michael', que volverá a presentarse en Costa Rica.

El aclamado espectáculo que rinde homenaje a Michael Jackson regresa a nuestro país. El show This Is Michael confirmó una nueva presentación en Costa Rica, esta vez con una adición muy especial para los fanáticos del Rey del Pop: la participación en vivo de Jennifer Batten, quien fuera la legendaria guitarrista del astro de la música.

En esta ocasión, This is Michael ofrecerá dos presentaciones en el Teatro Popular Melico Salazar. Las citas serán el 25 de setiembre, a las 7 p. m., y el 26 de setiembre, a las 5 p. m.

Protagonizado por el artista brasileño Lenny Jay, quien destaca en la escena internacional por su asombroso parecido físico y rango vocal con Michael Jackson, el show promete más de dos horas de recorrido musical por los mayores éxitos del intérprete.

'This is Michael' contará con la participación de músicos y bailarines internacionales, quienes interpretarán los clásicos de Michael Jackson en Costa Rica. (Cortesía)

Durante la velada sonarán clásicos como Thriller, Billie Jean, Beat It y Smooth Criminal, acompañados por una selección internacional de músicos, bailarines, cantantes y un despliegue escenográfico de gran formato, agregó la producción.

Los boletos para ambas funciones ya están a la venta a través de eticket.cr. Los precios y localidades son:

Luneta central: ¢54.000

Luneta lateral: ¢48.400

Palcos primer piso: ¢48.400

Balcón segundo piso: ¢46.500

Palcos segundo piso: ¢42.300

Balcón tercer piso: ¢38.400

Palcos tercer piso: ¢34.600

Galería cuarto piso general: ¢28.200

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial y fue revisado por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.