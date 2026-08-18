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Exguitarrista de Michael Jackson se presentará en Costa Rica: vea aquí los detalles del show

El espectáculo se presentará en el Teatro Melico Salazar, en setiembre

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Por Jessica Rojas Ch.
This is Michael
El brasileño Lenny Jay es el encargado de interpretar a Michael Jackson en el show 'This is Michael', que volverá a presentarse en Costa Rica. (Cortesía)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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