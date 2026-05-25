Exguitarrista de Caifanes se encuentra crítico y en estado de coma

Alejandro Marcovich trabajó apasionadamente en Caifanes, su talento y visión musical tienen mucho que ver con canciones como 'Aquí no es así'.

Medios internacionales como El Universal de México y la revista People informaron sobre el delicado estado de salud del músico mexicano Alejandro Marcovich, quien fuera guitarrista de la afamada banda de rock Caifanes.

Según han explicado los informativos, el artista sufrió un derrame cerebral el 19 de mayo y desde entonces permanece en estado de coma y su situación es crítica. Su esposa, Gabriela Martínez, y sus hijos, Béla y Diego, comunicaron que el músico permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos bajo supervisión médica especializada, publicó People.

El Universal agregó que la Sociedad de Autores y Compositores de México también compartió la información en sus redes sociales, expresando solidaridad con el guitarrista. “Nos unimos a las muestras de cariño, oraciones y buenos deseos de colegas, amigos y público, con la esperanza de que pueda superar la difícil situación de salud que enfrenta”, escribieron en X.

Marcovich, nacido en Argentina y nacionalizado mexicano, es músico, productor, compositor, guitarrista y arreglista.

Marcovich es considerado uno de los guitarristas más influyentes del rock en español. Su llegada a Caifanes representó un punto clave en la evolución del grupo, particularmente a partir del álbum El diablito (1990). Su trabajo en temas como Afuera y Aquí no es así lo consolidó como una figura destacada dentro del género.