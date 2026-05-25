Viva

Exguitarrista de Caifanes se encuentra crítico y en estado de coma

Alejandro Marcovich fue pieza fundamental en la historia de la banda de rock mexicana con su trabajo en discos como ‘El diablito’

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Por Jessica Rojas Ch.
Alejandro Marcovich Caifanes
Alejandro Marcovich trabajó apasionadamente en Caifanes, su talento y visión musical tienen mucho que ver con canciones como 'Aquí no es así'. (Tomada de redes)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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