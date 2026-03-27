Exfigura de ‘Dancing with the Stars’ habla de su lucha contra una condición que afecta a muchas mujeres

La modelo, creadora de contenido y exparticipante de programas como Dancing with the Stars y Combate, Kimberly Loaiza, reveló que sufre una condición médica que afecta a muchas mujeres y que, estéticamente, es un tema complicado.

La influencer de viajes y estilo de vida narró en sus historias de Instagram que padece de alopecia (caída del cabello) y que para combatirla se ha sometido a un procedimiento especial, el cual la tiene muy satisfecha por sus veloces frutos.

Kim Loaiza mostró cómo ha sido el proceso para tratar su alopecia. (Captura de video/La Nación)

Loaiza contó que en apenas un mes ya ha visto múltiples transformaciones positivas y que los espacios sin hebras que tenía en su cabeza se han poblado. “Este proceso tratando la alopecia me tiene muy feliz”, escribió junto al video que publicó.

Posteriormente enseñó unas fotografías del antes y el después en las que se aprecia de forma evidente el aumento de cabello.