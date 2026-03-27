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Exfigura de ‘Dancing with the Stars’ habla de su lucha contra una condición que afecta a muchas mujeres

También participó en el programa ‘Combate’ y ahora se dedica a la creación de contenido de viajes y estilo de vida

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Por Jessica Rojas Ch.
Kimberly Loaiza
Kimberly Loaiza es modelo, presentadora de televisión y creadora de contenido. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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