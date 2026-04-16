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Exestrella infantil de la década de 1990 sorprende a sus seguidores por sus músculos y fotos sin camisa

El actor que marcó la televisión de los años 90 reaparece con imágenes que evidencian su cambio físico y generan miles de reacciones

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Por O Globo / Brasil / GDA
Tahj Mowry impacta en redes al mostrar su físico actual. El exprotagonista de “Chico listo” vuelve a captar la atención del público.
Tahj Mowry impacta en redes al mostrar su físico actual. El exprotagonista de “Chico listo” vuelve a captar la atención del público. (IG Tahj Mowry/Disney)







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