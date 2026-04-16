Exestrella infantil de la década de 1990 sorprende a sus seguidores por sus músculos y fotos sin camisa

Tahj Mowry impacta en redes al mostrar su físico actual. El exprotagonista de “Chico listo” vuelve a captar la atención del público.

El actor Tahj Mowry, conocido en Latinoamérica por la serie Chico listo, llamó la atención en redes sociales tras publicar imágenes donde muestra su estado físico actual. Las fotografías sin camisa generaron múltiples reacciones entre sus seguidores.

El artista, de 39 años, ganó popularidad durante la década de 1990. Su papel más recordado fue el de un niño prodigio en la serie que se emitió entre 1997 y 1999. En esa producción interpretó a un personaje con gran inteligencia que enfrentaba situaciones familiares con humor.

En la actualidad, Mowry mantiene una comunidad de más de 1,3 millones de seguidores en Instagram. Varias de sus publicaciones recientes destacan su rutina de ejercicios y su apariencia física.

En uno de sus mensajes, el actor hizo referencia a una pausa durante su entrenamiento. Acompañó el contenido con una frase breve relacionada con hidratación.

Las reacciones no tardaron en aparecer. Usuarios señalaron que las imágenes llamaron la atención por su condición física. Otros comentarios incluyeron bromas sobre el contenido publicado y expresiones de sorpresa por el cambio del actor con respecto a su etapa infantil.

El interés por Mowry resurgió a partir de estas publicaciones. Su trayectoria en televisión y su evolución personal volvieron a ser tema de conversación entre sus seguidores.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.