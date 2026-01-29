Exestrella infantil de Hollywood renuncia a su fortuna y vive en pobreza voluntaria en una granja de Estados Unidos

Bug Hall abandonó Hollywood en 2020, renunció a su dinero y vive en pobreza voluntaria en una granja en Arkansas, rodeado de polémicas por sus posturas familiares y religiosas.

Bug Hall, uno de los actores infantiles más reconocidos de Hollywood en la década de 1990, vive hoy una realidad ajena al mundo del espectáculo. El intérprete del personaje Alfalfa en la película Pequeños traviesos de 1994 aseguró que adoptó un voto de pobreza y que reside con su esposa y sus cinco hijos en una granja ubicada en el estado de Arkansas, en Estados Unidos.

El exactor explicó que renunció al dinero que obtuvo durante su etapa en la industria del entretenimiento. También indicó que donó la mayoría de sus bienes materiales. Según su versión, su objetivo consiste en mantener una vida con la menor dependencia posible de ingresos económicos.

Hall se definió como una persona autocancelada y como un católico extremista. Señaló que solo aceptaría trabajos ocasionales o realizaría algún oficio temporal en caso de enfrentar una necesidad económica puntual.

El abandono definitivo de la actuación ocurrió en el año 2020. Esta decisión se dio después de que enfrentó un arresto por posesión de sustancias ilícitas, específicamente latas de aire comprimido utilizadas con fines recreativos. El exactor sostuvo que en ese momento llevaba 15 años sobrio.

Pese a su trayectoria en el cine, Hall manifestó que no quiso continuar en una industria que, según su criterio, se basaba en dinámicas de manipulación personal y profesional. También expresó su rechazo a desempeñarse en trabajos que consideraba carentes de sentido o enfocados únicamente en la distracción del público.

La vida alejada del foco mediático no evitó nuevas controversias públicas. Hall recibió críticas luego de afirmar que desalienta por completo que sus hijas asistan a la educación formal o cursen estudios universitarios. A esto se sumaron cuestionamientos por comentarios dirigidos a sus hijos, en los que llamó heredero a su hijo menor y lavadoras de loza a sus hijas mayores.

Ante la reacción negativa en redes sociales, el exactor indicó que esas expresiones correspondían a una broma. Sin embargo, las críticas persistieron debido a la forma en que suele describirse a sí mismo, con términos como patriarca de seis mujeres y moralista medieval.

