Exestrella de Nickelodeon reapareció con impactante cambio físico que generó preocupación

Amanda Bynes, figura icónica del entretenimiento juvenil en los años 2000, sorprendió al público tras publicar un video en su cuenta de TikTok.

Su nuevo aspecto físico y cambios recientes despertaron inquietud entre sus seguidores, especialmente por su historial relacionado con problemas de salud mental.

LEA MÁS: Amanda Bynes y la sombra de Nickelodeon

La exactriz, que ahora tiene 39 años, se retiró de Hollywood en 2010. Su última participación en cine fue en la película Se dice de mí.

Antes de alejarse del foco mediático, se volvió reconocida por papeles en producciones como What I Like About You (2002-2006), What a Girl Wants (2003) y She’s the Man (2006).

En el video más reciente, Amanda mostró su nuevo look con cabello rubio y una tatuaje en forma de ‘X’ en uno de los dedos. Según explicó, este símbolo representa los 10 años (en números romanos) de una de sus amistades más duraderas.

La publicación fue difundida en TikTok, red donde tiene más de 373.000 seguidores.

Algunos usuarios calificaron su transformación como “irreconocible” y mostraron desconcierto en los comentarios. Ante la reacción, Amanda desactivó la sección de opiniones en la publicación.

Un historial de episodios de salud mental

En 2013, Bynes fue internada en una clínica psiquiátrica. Sus padres asumieron el control legal sobre sus decisiones personales, médicas y financieras.

Posteriormente, la exintérprete recibió un diagnóstico de trastorno bipolar. Tras mantener la sobriedad durante varios años, sus progenitores apoyaron el fin de la tutela legal, decisión que fue ratificada por un tribunal en 2022.

Un año después, en marzo de 2023, Amanda fue vista caminando desnuda por el centro de Los Ángeles. Según un testigo citado por el medio TMZ, ella misma solicitó ayuda a la policía tras admitir que atravesaba un episodio psicótico.

La exestrella Amanda Bynes volvió a las redes con nuevo look y preocupó a fans por su transformación física. (O Globo/TikTok)

Enfrenta la depresión y se enfoca en su salud

En diciembre de 2024, Amanda compartió en Instagram que estaba en tratamiento contra la depresión y que logró una pérdida de peso significativa.

Afirmó que había ganado 9 kilos durante los meses anteriores y que entonces pesaba 72 kilos.

Indicó que su objetivo era reducir su peso a 45 kilos y que se sentía mejor tras adoptar nuevas decisiones sobre su estilo de vida y hábitos alimenticios.

LEA MÁS: ¿Qué pasó con la actriz Amanda Bynes?

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.