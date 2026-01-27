Exesposa de Hernán Medford habló como nunca de su divorcio y las razones de la separación

Hernán Medford e Ingrid Solís tuvieron una relación de ocho años. La pareja se separó en 2024.

Ingrid Solís, exesposa del director técnico Hernán Medford, habló como nunca antes de su divorcio. Solís y Medford se separaron en el 2024 y, desde entonces, ninguno de los dos se había pronunciado directamente sobre el tema.

Recientemente, en una entrevista para el programa de Teletica, De boca en boca, la modelo costarricense rompió el silencio.

Cuando ocurrió el sonado divorcio, uno de los temas que más incógnitas generó entre el público fue los términos en que había quedado la pareja.

Al respecto, Solís aclaró dudas al expresarse con cariño y de manera muy respetuosa sobre el Pelícano, como se le conoce al exfutbolista.

“A veces las personas llegan a nuestra vida para cumplir ciclos. A veces se quedan, a veces duran un mes, pero siempre llegan a enseñarnos algo. Yo fui muy feliz con Hernán y yo a él lo adoro. Para mí él tiene un respeto que lo va a tener siempre, fueron ocho años; no tengo nada malo que decir de él”, declaró.

“Yo fui muy feliz. Tenía un castillo, yo era la reina. Se acabó, se terminó como se terminan muchas cosas”, reiteró más adelante.

Además, uno de los aspectos más llamativos sobre los que habló en la entrevista fue sobre las razones de la separación. Ante consulta del periodista, Ingrid Solís explicó, sin entrar en detalles, que hubo varias causas.

“Siempre van a haber muchos motivos. Tal vez uno no los ve, pero también a veces uno los ve de más. Es que no sé, son tantas cosas”, afirmó.

Finalmente, aclaró que no está en busca de una nueva pareja y que existen muchas maneras de lidiar con el duelo por terminar una relación.

“A veces, cuando terminamos una relación, nos desesperamos por empezar otra. Es rarísimo porque a veces uno termina porque no quiere estar en una relación, pero al final de cuentas se trata del tiempo que cada uno se quiera dar”, concluyó.