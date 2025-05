Exesposa de Daddy Yankee exige esta millonaria multa diaria por desacato judicial

Mireddys González Castellanos, exesposa del cantante Daddy Yankee, pidió al Tribunal de San Juan que se declare en desacato civil al artista y que se le imponga una multa diaria de $5.000 (¢2.605.000) por no cumplir con requerimientos judiciales vinculados a las corporaciones Los Cangris y El Cartel Records.

La solicitud urgente presentada por sus abogados otorgaba al cantante un plazo ya vencido. No obstante, el juez Anthony Cuevas Ramos concedió una prórroga y otorgó diez días finales para que el artista se manifieste.

En un documento de seis páginas, en poder de El Nuevo Día, González acusó al cantante de no cumplir con la sentencia emitida el 26 de diciembre de 2024, que incluía los acuerdos alcanzados entre las partes luego de una vista judicial.

Dicha sentencia establecía que Ramón Ayala Rodríguez, nombre de pila del artista, regresaba a la presidencia de ambas entidades. También determinaba que cualquier desembolso mayor a $100.000 (¢52.100.000) requería autorización de ambas partes, y que el cantante debía rendir informes mensuales.

Mireddys González presentó una solicitud urgente para declarar en desacato civil a Daddy Yankee por incumplir una sentencia de diciembre de 2024. (Tomada de Instagram)

Según González, el intérprete de Gasolina, Con calma y Dura no rindió los informes correspondientes a enero, febrero y marzo de 2025 sobre los asuntos financieros de El Cartel Records Inc. y Los Cangris, Inc.

Agregó que el artista presentó el 10 de abril un informe agrupado con información incompleta, ambigua o vaga. Afirmó que el documento no permite conocer los datos financieros de cada entidad de forma separada, lo que le impide fiscalizar las operaciones.

“(Se solicita que si) Ramón no acredita haber cumplido con las órdenes que emita este honorable tribunal en función de esta solicitud urgente, sea encontrado en desacato civil y se le imponga una multa de $5.000 (¢2.605.000) por cada día de incumplimiento hasta que acredite el cumplimiento, y que la multa sea consignada diariamente ante este honorable tribunal para beneficio de Mireddys”, indica el texto legal.

González relató que el 7 de mayo, por medio de su representación legal, envió un requerimiento de información a las corporaciones mediante los abogados del artista. Aseguró que, hasta ahora, “Ramón, como presidente de las corporaciones, nada ha respondido”.

En el escrito –firmado por los licenciados Mayra E. López Mulero, Verónica N. Vélez Acevedo, Pilar B. Pérez Rojas, Liza M. Ortiz Camacho, José R. Negrón Fernández, Rafael M. Santiago Rosa y Yancarlos Maysonet Hernández– también se señaló que el cantante no ha presentado el informe correspondiente a abril.

