Viva

Exesposa de actor de X-Men expone brutal mensaje que recibió tras el divorcio: ‘No tengo ningún remordimiento’

La exintegrante de The Real Housewives of Beverly Hills relató detalles de su ruptura con el actor y recordó una etapa difícil

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
X-Men: La batalla final / X-Men: The Last Stand (2006), Estados Unidos. Hugh Jackman, Kelsey Grammer. Director: Brett Ratner. (Foto de Archives du 7eme Art / Photo12 vía AFP).
Camille Grammer habló sobre el divorcio con Kelsey Grammer y relató un mensaje que marcó el fin de su relación. (AFP/Photo12 via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaX-MenMarvelKelsey GrammerCamille Grammer
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.