Exesposa de actor de X-Men expone brutal mensaje que recibió tras el divorcio: ‘No tengo ningún remordimiento’

Camille Grammer habló sobre el divorcio con Kelsey Grammer y relató un mensaje que marcó el fin de su relación.

La exesposa del actor Kelsey Grammer, conocido por su papel en Frasier y por interpretar a Bestia en la franquicia X-Men, reveló el mensaje que recibió tras la firma del divorcio entre ambos. Camille Grammer aseguró que las palabras la afectaron de forma profunda durante el proceso de separación.

La exintegrante del reality The Real Housewives of Beverly Hills habló sobre el tema durante una participación en el pódcast Humble Brag, conducido por Cynthia Bailey y Crystal Kung Minkoff.

Camille Grammer y Kelsey Grammer estuvieron casados durante 13 años. Durante esa relación nacieron sus hijos Mason, de 24 años, y Jude, de 21 años.

Según relató Camille, el actor le envió un mensaje de texto en medio de la ruptura en 2010. La socialite explicó que Kelsey le manifestó que no sentía ningún remordimiento por las decisiones que estaba tomando.

La exesposa del actor indicó que la situación fue difícil porque mantenía sentimientos fuertes hacia él y creía que la relación aún tenía bases sólidas. También señaló que durante el matrimonio existieron varios años positivos y numerosos momentos que consideró felices.

Camille también afirmó que enfrentó ataques y críticas de personas que apoyaban al actor.

Según su relato, ella contactó a Kelsey Grammer para pedirle que interviniera. Aseguró que deseaba detener comentarios y publicaciones que consideraba ofensivos y que, según su percepción, buscaban proteger la imagen pública del actor.

La empresaria describió esa etapa como un período de fuerte presión emocional. Indicó que sintió ataques desde diferentes frentes y comparó la situación con una experiencia de aislamiento y desesperación.

Kelsey Grammer tiene actualmente 70 años y mantiene una relación con Kayte Walsh Grammer, excomisaria de bordo de 46 años. La pareja se casó en 2011.

Ambos son padres de Faith, de 13 años, Kelsey Gabriel, de 11, Auden, de 8, y Christopher, nacido a finales de 2025. En total, el actor tiene ocho hijos.

Hasta ahora, Kelsey Grammer no emitió declaraciones públicas sobre las afirmaciones realizadas por su exesposa.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.