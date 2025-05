Exactor de ‘La Pensión’: ‘Probé todas las drogas hasta que el cuerpo me dijo ‘ya’'

La vida no es sencilla y, aunque haya baches en el camino, tenemos la oportunidad de superarlos. Ese fue el mensaje que dejó un actor de la recordada serie La Pensión, que durante varios años se transmitió en Teletica y también tuvo un paso por Repretel.

El artista, quien también es productor y fotógrafo, reveló en un video que publicó en TikTok lo mal que la pasó antes de cambiar su vida. “Viví en cuartuchos donde apenas cabía mi cuerpo”, recordó.

Se trata de Eloy Mora, quien durante varios años interpretó a Eddy, el hijo de doña Tere (Eugenia Fuscaldo).

Eloy Mora interpretó a Eddy, hijo de doña Tere (Eugenia Fuscaldo) en 'La Pensión'. (Archivo)

“Trabajé en lo que saliera y a veces ni eso salía. Pasé hambre, literalmente meses sin comer bien, sin dormir bien”, reflexionó.

Agregó, además, que en esos momentos de sufrimiento probó las drogas y que usó de todo tipo, desde marihuana hasta cocaína y crack.

“Las probé todas hasta que el cuerpo me dijo ‘ya’, y aun así no lo escuché y me lo fui llevando por delante hasta que no quedaba nada”, agregó.

Sin embargo, después de superar esos tiempos difíciles, por terquedad, como él mismo mencionó, salió adelante. “Por miedo, pero sobre todo, por decisión”.

“Mi riqueza no está en lo que tengo, está en lo que recuperé, en lo que reconstruí, en el tiempo que hoy me doy para comer bien, para respirar hondo, para caminar en paz, para mover el cuerpo y cuidar lo que pienso y abrazar lo que siento. Esa es mi verdadera fortuna”, finalizó.

Eloy Mora habla sobre adicción, pobreza y hambre

