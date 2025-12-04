Everardo Herrera se mostró como pocas veces: ‘Totalmente enamorado, pepiado’

El periodista Everardo Herrera habla poco de su vida personal, pero recientemente compartió un mensaje muy importante para la mujer de su vida.

El periodista Everardo Herrera es una de las figuras más importantes de la comunicación deportiva. Su rostro, su voz y su experiencia han acompañado a los fieles seguidores del fútbol costarricense desde hace muchos años, pero poco se conoce sobre su vida personal.

Herrera es de esas personalidades que comparten pocos detalles íntimos; sin embargo, en días recientes rompió esa costumbre y mostró en sus redes sociales el amor que le tiene a su esposa.

Herrera y Marlene Navarro Cordero se casaron hace 39 años, pero tienen 45 de relación, contó el periodista en una publicación en Facebook en el que le dedicó a su esposa un dulce mensaje cargado de amor.

El periodista Everardo Herrera y su esposa Marlene Navarro se casaron cuando él tenía 23 años y ella 22. (Facebook)

“Somos una pareja que logramos ser amigos, sabemos amarnos, acompañarnos, luchar y perdonarnos cuando hay roces como todos y teniendo a Jesucristo por encima de todo”, escribió Herrera en la publicación que acompañó con varias fotos de él y su esposa.

Además, les dejó un mensaje muy importante a los jóvenes: “Con amor, compromiso, humildad y perdón, ¡sí se puede!”.

Everardo y Marlene se casaron el 15 de febrero de 1986 en San Rafael de Alajuela, cuando él tenía 23 años y ella 22. El periodista contó que él estaba “totalmente enamorado, pepiado” y que todavía sigue así.