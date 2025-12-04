Everardo Herrera se mostró como pocas veces: ‘Totalmente enamorado, pepiado’

El periodista Everardo Herrera es una de las figuras más importantes de la comunicación deportiva. Su rostro, su voz y su experiencia han acompañado a los fieles seguidores del fútbol costarricense desde hace muchos años, pero poco se conoce sobre su vida personal.
Herrera es de esas personalidades que comparten pocos detalles íntimos; sin embargo, en días recientes rompió esa costumbre y mostró en sus redes sociales el amor que le tiene a su esposa.
Herrera y Marlene Navarro Cordero se casaron hace 39 años, pero tienen 45 de relación, contó el periodista en una publicación en Facebook en el que le dedicó a su esposa un dulce mensaje cargado de amor.
“Somos una pareja que logramos ser amigos, sabemos amarnos, acompañarnos, luchar y perdonarnos cuando hay roces como todos y teniendo a Jesucristo por encima de todo”, escribió Herrera en la publicación que acompañó con varias fotos de él y su esposa.
Además, les dejó un mensaje muy importante a los jóvenes: “Con amor, compromiso, humildad y perdón, ¡sí se puede!”.
Everardo y Marlene se casaron el 15 de febrero de 1986 en San Rafael de Alajuela, cuando él tenía 23 años y ella 22. El periodista contó que él estaba “totalmente enamorado, pepiado” y que todavía sigue así.