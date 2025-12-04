Viva

Everardo Herrera se mostró como pocas veces: ‘Totalmente enamorado, pepiado’

El periodista deportivo compartió en sus redes sociales un detalle muy personal que sorprendió a sus seguidores

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
El periodista Everardo Herrera habla poco de su vida personal, pero recientemente compartió un mensaje muy importante para la mujer de su vida. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Everardo Herrera
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.