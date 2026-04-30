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Evelyn Fachler se ausentará de ‘Noticias Columbia’ por un problema de salud: esto dijo la periodista

La comunicadora dio a conocer la dolencia que padece y los motivos de su ausencia

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Por Fiorella Montoya
Evelyn Fachler, directora de Noticias Columbia, anunció que se ausentará de sus labores habituales
Evelyn Fachler, directora de Noticias Columbia, anunció que se ausentará de sus labores habituales (Noticias Columbia/Noticias Columbia)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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