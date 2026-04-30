Evelyn Fachler se ausentará de ‘Noticias Columbia’ por un problema de salud: esto dijo la periodista

Evelyn Fachler, directora de Noticias Columbia, anunció que se ausentará de sus labores habituales

Evelyn Fachler, la reconocida comunicadora y directora de Noticias Columbia (98.7 FM), dio a conocer esta semana que se ausentará de sus labores habituales en la frecuencia radiofónica debido a una dolencia física.

La misma directora fue la encargada de informar a sus seguidores sobre su estado de salud.

“Quiero enviarles este mensaje para contarles que estaré fuera del programa unos días, pues estoy incapacitada por un pequeño problema que tengo en la espalda y requerirá descanso”, explicó la periodista, quien enfatizó que se mantendrá en su casa siguiendo las recomendaciones de los médicos.

Además de explicar su situación personal, Fachler les envió un mensaje de motivación a los radioescuchas de la histórica frecuencia.

“Les invito a que continúen con cada transmisión y decirles que en unos días, Dios primero, nos volveremos a encontrar. Un fuerte abrazo y nos veremos pronto”, finalizó en su alocución.

Fachler es la directora del noticiero desde julio del año 2020.