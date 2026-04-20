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Eva Mendes revela la clave para mantener su relación con Ryan Gosling tras 15 años juntos

La actriz detalló cómo los espacios en pareja y la vida lejos del foco mediático fortalecen su relación con el actor

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Por O Globo / Brasil / GDA
La actriz estadounidense Eva Mendes (izq.) y su pareja, el actor canadiense Ryan Gosling (der.), asisten a la final femenina de barras asimétricas de gimnasia artística durante los Juegos Olímpicos de París 2024, en el Bercy Arena de París, el 4 de agosto de 2024. (Foto: Loic Venance / AFP)
Eva Mendes contó cómo cuida su relación con Ryan Gosling mediante citas frecuentes y una vida familiar discreta. (LOIC VENANCE/AFP)







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