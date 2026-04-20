Eva Mendes revela la clave para mantener su relación con Ryan Gosling tras 15 años juntos

La actriz Eva Mendes dio detalles poco habituales sobre su vida en pareja con Ryan Gosling. La artista explicó cómo ambos mantienen la relación estable tras más de una década juntos.

Mendes indicó que la pareja reserva espacios exclusivos para compartir. Estos encuentros ocurren pese a sus compromisos laborales y la crianza de sus hijas. La actriz señaló que los llamados “vale night” son parte esencial de su rutina.

Según comentó, las citas románticas son frecuentes. También mencionó que estas incluyen actividades que prefieren mantener en privado. Afirmó que disfrutan planes sencillos como ir al cine. Añadió que buscan conservar esas costumbres en el tiempo.

La actriz explicó que evitan lugares con alta exposición pública. Señaló que existen sitios donde es posible pasar desapercibidos. Indicó que la pareja opta por ambientes discretos para proteger su intimidad.

Relación de más de 15 años

Mendes y Gosling iniciaron su relación en 2011. El encuentro ocurrió durante el rodaje de la película Cruce de caminos. Desde entonces formaron una familia con dos hijas.

La mayor es Esmeralda, nacida en setiembre de 2014. La menor es Amada, nacida en abril de 2016. Ambos han mantenido la vida de sus hijas alejada de la exposición mediática.

La familia realizó una aparición pública poco común en los Juegos Olímpicos de París 2024. Mendes no publicó imágenes del evento. Sin embargo, comentó que este tipo de actividades implica alta visibilidad. Señaló que estos espacios atraen la atención hacia figuras públicas.

Decisión de alejarse de la actuación

La actriz también se refirió a su retiro del cine en 2014. Explicó que tomó la decisión para dedicarse a la crianza de sus hijas. Indicó que el proceso fue natural.

Mendes consideró que era importante acompañar cada etapa de la infancia. Señaló que su edad influyó en la decisión. Explicó que buscó priorizar el impacto de su presencia en la vida de las niñas.

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